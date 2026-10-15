Plus qu'une simple défaite : Al Ittihad perd un nouveau joueur après le cauchemar face à Shabab Al Ahli

Le club saoudien d'Al Ittihad a reçu un nouveau coup dur, après la défaite surprise concédée face à Shabab Al Ahli, aux Émirats arabes unis, en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al Ittihad s'est incliné 2-1 devant son hôte Shabab Al Ahli, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes avant-hier mardi, au stade Al Inma de Djeddah, dans la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a indiqué que la rencontre a vu Ahmed Al Jalidan, le latéral droit d'Al Ittihad, se blesser à l'articulation du pied droit.

Le journal a précisé que les examens ont confirmé qu'Al Jalidan souffrait d'une entorse à l'articulation du pied, ce qui l'obligera à suivre un programme de réathlétisation dans les prochains jours, avant de reprendre les entraînements collectifs.

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On ne sait pas encore si le latéral droit saoudien sera en mesure de participer au prochain match contre Al Ettifaq, mardi prochain, sur la pelouse de ce dernier, dans la dixième journée de la Roshn League.

Il est à rappeler que la défaite face à Shabab Al Ahli était la deuxième consécutive pour Al Ittihad, après la chute 3-2 sur le terrain d'Al Hilal, samedi dernier, lors de la huitième journée de la Roshn League saoudienne.

Sur le plan continental, ce faux pas est le deuxième d'affilée pour les Tigres dans la compétition asiatique, après le match nul 1-1 contre le club qatari d'Al Shamal lors de la première journée de la phase de ligue.

Al Ittihad reste bloqué à un seul point et occupe la douzième place du classement du groupe Ouest de la compétition asiatique, ce qui menace sa qualification pour les huitièmes de finale.