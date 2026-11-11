Partager Suivez GOAL sur Google

La Confédération asiatique de football a mis le club saoudien d'Al-Nassr dans l'embarras, en raison de la crise liée au match contre Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

Publicité

Al-Nassr devait affronter Al-Wasl le lundi 26 octobre dernier, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Cependant, la Confédération asiatique de football a décidé, seulement 24 heures avant le coup d'envoi de la rencontre, de la reporter à une date indéterminée, au motif que le club émirati n'était pas en mesure de rejoindre le Royaume d'Arabie saoudite, en raison de la crise logistique qu'il traversait à ce moment-là.

La décision de report a suscité une vague de colère au sein du milieu footballistique saoudien en général, et du club d'Al-Nassr en particulier, au point que la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué affirmant que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir Al-Wasl dans des circonstances normales.

Le club d'Al-Nassr a déposé une plainte auprès de la Confédération asiatique de football, dans laquelle il réclamait l'attribution de l'intégralité des points de la rencontre sans rejouer le match, au motif que c'était le club émirati qui avait manqué à son obligation de rejoindre le Royaume d'Arabie saoudite.

Publicité Publicité

La Confédération asiatique de football n'a toutefois pas tenu compte de cette plainte, et a fixé une nouvelle date pour la rencontre, qui se disputera le 27 décembre prochain, une date qui semble peu convenable pour le club saoudien.

Related Topics

La nouvelle date intervient seulement 4 jours après la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, qui se dispute au Koweït entre le 19 et le 23 décembre prochain, avec la participation d'Al-Nassr, d'Al-Khaleej, d'Al-Ahli et d'Al-Qadsiah.

En cas de victoire face à Al-Khaleej en demi-finale, Al-Nassr serait contraint d'affronter Al-Ahli ou Al-Qadsiah en finale, seulement 4 jours avant son match contre l'Al-Wasl émirati en Ligue des champions d'Asie Elite.

Publicité

La crise ne s'arrête pas là, car le match entre Al-Nassr et Al-Wasl aura lieu environ 5 jours avant le derby de Riyad contre le voisin et éternel rival Al-Hilal, prévu le 1er janvier de l'année prochaine, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, pour le compte de la dix-septième journée de la Roshn Saudi League.

À l'inverse, Al-Hilal bénéficiera d'un repos complet avant le derby de Riyad contre Al-Nassr, puisqu'il disputera son dernier match contre son autre voisin Al-Riyadh le 21 décembre prochain, au stade Prince Faisal bin Fahd, lors d'une rencontre reportée de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

Publicité

Al-Nassr sera donc plus exposé à la fatigue lors du derby de Riyad que son voisin Al-Hilal, ce qui soulève des interrogations quant à la nouvelle date du match contre l'Al-Wasl émirati dans la compétition asiatique.

Rappelons qu'Al-Hilal occupe la tête du classement de la Roshn Saudi League avec 27 points, soit deux points d'avance sur Al-Nassr, troisième, qui est devancé à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième avec un match de plus.