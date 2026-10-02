L’ancien avant-centre international anglais Emile Heskey l’a expliqué avant tout par le rayonnement de l’effectif munichois ainsi que par la progression réussie d’autres joueurs anglais en Allemagne.

« Il y aura toujours une certaine tentation quand des clubs comme Arsenal frappent à la porte, et tout particulièrement le Bayern », a déclaré le joueur de 48 ans au média Rekatochklart. « Au Bayern, on ne peut en réalité qu’avoir du succès. »

Selon Heskey, le parcours de Harry Kane et Michael Olise, qui est passé de Crystal Palace dans la bay au FCB, peut servir de repère pour l’ailier gauche de 18 ans. Heskey a également évoqué les frères Jude et Jobe Bellingham, qui ont explosé au Borussia Dortmund.

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Rio Ngumoha a-t-il déjà joué pour l’équipe nationale d’Angleterre ?

Ngumoha a disputé 19 matches de championnat avec les Reds la saison passée et a inscrit deux buts. Lors de la saison en cours, l’ailier attend certes encore son premier but, mais le sélectionneur anglais Thomas Tuchel l’a tout de même convoqué pour la première fois en équipe nationale peu avant la Coupe du monde et l’a également retenu pour les matches internationaux actuels, où il a récemment honoré sa deuxième sélection contre la Tchéquie.

Malgré cette progression sportive, Heskey estime que Ngumoha a encore besoin de se développer : « C’est un dribbleur fantastique, mais maintenant il doit vraiment se concentrer sur son efficacité dans le dernier tiers du terrain, sur les buts, les passes décisives et sa contribution pour l’équipe. »

L’ancien professionnel juge toutefois peu probable un départ à court terme d’Anfield Road, par exemple lors du prochain mercato hivernal. Ngumoha est encore lié au club de Premier League par un contrat valide jusqu’en 2028.

« Il voudra d’abord s’imposer à Liverpool avant de partir », estime Heskey, qui pense toutefois qu’« il y aura des tentations » pour le jeune joueur.