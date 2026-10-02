Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Traduit par

« Plus particulièrement au Bayern » : une légende de l’Angleterre alimente les spéculations autour d’un transfert au FCB d’un talent de Liverpool

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
Liverpool
R. Ngumoha

Le FC Bayern Munich aurait manifesté son intérêt pour Rio Ngumoha, de Liverpool, provoquant ainsi une certaine irritation. Une légende des Reds estime néanmoins que le FCB a ses chances.

L’ancien avant-centre international anglais Emile Heskey l’a expliqué avant tout par le rayonnement de l’effectif munichois ainsi que par la progression réussie d’autres joueurs anglais en Allemagne.

« Il y aura toujours une certaine tentation quand des clubs comme Arsenal frappent à la porte, et tout particulièrement le Bayern », a déclaré le joueur de 48 ans au média Rekatochklart. « Au Bayern, on ne peut en réalité qu’avoir du succès. »

Selon Heskey, le parcours de Harry Kane et Michael Olise, qui est passé de Crystal Palace dans la bay au FCB, peut servir de repère pour l’ailier gauche de 18 ans. Heskey a également évoqué les frères Jude et Jobe Bellingham, qui ont explosé au Borussia Dortmund.

Rio Ngumoha Liverpool 2025-26 new kitGetty Images

Rio Ngumoha a-t-il déjà joué pour l’équipe nationale d’Angleterre ?

Ngumoha a disputé 19 matches de championnat avec les Reds la saison passée et a inscrit deux buts. Lors de la saison en cours, l’ailier attend certes encore son premier but, mais le sélectionneur anglais Thomas Tuchel l’a tout de même convoqué pour la première fois en équipe nationale peu avant la Coupe du monde et l’a également retenu pour les matches internationaux actuels, où il a récemment honoré sa deuxième sélection contre la Tchéquie.

Malgré cette progression sportive, Heskey estime que Ngumoha a encore besoin de se développer : « C’est un dribbleur fantastique, mais maintenant il doit vraiment se concentrer sur son efficacité dans le dernier tiers du terrain, sur les buts, les passes décisives et sa contribution pour l’équipe. »

L’ancien professionnel juge toutefois peu probable un départ à court terme d’Anfield Road, par exemple lors du prochain mercato hivernal. Ngumoha est encore lié au club de Premier League par un contrat valide jusqu’en 2028.

« Il voudra d’abord s’imposer à Liverpool avant de partir », estime Heskey, qui pense toutefois qu’« il y aura des tentations » pour le jeune joueur.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google