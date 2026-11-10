Un rapport de presse a révélé, ce mardi, la situation de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, au sein du rassemblement de l'équipe de France, après les récents événements.

Le stage d'entraînement de l'équipe de France a débuté, avant la rencontre face à l'Italie (le 12 novembre) puis la réception de la Turquie (le 15 novembre), dans une grande attente concernant la situation de Kylian Mbappé, qu'il s'agisse de ses performances sur le terrain ou de son rôle au sein de l'équipe dont il porte le brassard de capitaine.

Avec l'absence d'Ousmane Dembélé, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, devrait aligner Mbappé comme avant-centre, plutôt que de le faire jouer sur l'aile gauche.

Cette expérience n'a pas duré une seule heure lors de la précédente trêve internationale, en raison de la blessure de Mbappé au genou en septembre, survenue lors du premier match en Turquie.

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Il n'aura pas non plus à gérer la tension qui a régné sur la relation entre les joueurs du Real Madrid et du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne la compétition du Ballon d'Or.

Selon le journal « L'Équipe », Dembélé n'a pas répondu à un message « WhatsApp » de Mbappé qui cherchait à apaiser les choses, ce que le capitaine de l'équipe de France n'a pas compris.

Un Mbappé plus isolé

Ce dernier rassemblement de septembre a laissé sa marque sur le vestiaire de l'équipe de France, malgré la brièveté de l'apparition de Mbappé, due au retour anticipé du joueur du Real Madrid dans son club.

Le journal décrit le joueur comme plus isolé désormais, alors que, pendant la Coupe du monde, il était toujours entouré de son cercle proche composé de Dembélé, Thuram, Olise et Cherki.

Le différend avec Dembélé, connu pour son esprit joyeux, a laissé son empreinte, et Mbappé l'a peut-être sous-estimé. Ce dernier a tenté de sauver la situation, mais pas toujours de la meilleure manière.

Le journal « L'Équipe » a rapporté à plusieurs reprises que le numéro 10 français avait témoigné de l'intérêt à certains de ses coéquipiers et à des membres du staff technique, ce qui a paru inhabituel et a été interprété comme de l'opportunisme.

De plus, l'absence de Thuram, avec qui il entretient une relation étroite, n'est pas une bonne nouvelle pour Mbappé, le joueur de l'Inter Milan réussissant souvent à combler le vide.

Mbappé doit trouver sa place au sein d'un groupe en perpétuel changement et, en tant que capitaine, et personnalité controversée également, il sait que son leadership découle avant tout de ses performances sur le terrain.

Il a prouvé par le passé qu'il était capable d'être une force fédératrice pour l'équipe, comme ce fut déjà le cas aux États-Unis, et il doit désormais réitérer cela.