Le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor a enflammé l'enthousiasme des supporters du club, qui ont affiché une réaction forte et pleine d'optimisme. Des centaines d'entre eux ont afflué vers les boutiques du club et les points de vente des abonnements, dans une scène qui reflète l'ampleur de l'impact provoqué par l'arrivée de la star égyptienne.

L'agence Anadolu a rapporté que les boutiques de Trabzonspor et les points de vente des billets ont connu une forte affluence dès les premières heures de la matinée de mercredi, à la suite de l'annonce faite hier par le club de l'ouverture des négociations avec Salah. Les supporters se sont alignés dans de longues files d'attente pour acheter les maillots, dont un grand nombre portait le nom de Salah.

Dans le reportage relayé par le site de la chaîne trtspor, le supporter Zafer Bulut a expliqué que son enthousiasme pour la venue de Salah l'a poussé à acheter un abonnement malgré sa situation financière, précisant : « Je tiens à acheter un abonnement chaque année, mais je rencontrais des difficultés cette saison. Lorsque j'ai appris l'arrivée de Salah, j'ai eu le sentiment qu'acheter l'abonnement était plus important que de rembourser mes dettes, et ensuite j'achèterai aussi les maillots de l'équipe. »

De son côté, le supporter Ali İhsan Turvanda a appelé les fans de Trabzon à soutenir le club en achetant des billets et des maillots, affirmant que tout le monde était convaincu de la réussite de l'opération malgré le secret qui l'entourait. Il a déclaré : « Nous savions que le président du club conclurait l'affaire. Il a gagné le cœur des supporters, et nous espérons que ce sera le début d'une course au titre. »

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Quant au supporter İrfan Demirbilek, il a affirmé que sa famille avait vécu dans l'attente durant les derniers jours, ajoutant : « Nous n'avons pas dormi de ces derniers jours en attendant la venue de Salah. Mon fils a même proposé de se rendre à Istanbul pour l'accueillir avant son arrivée à Trabzon. Nous pensions qu'il porterait le maillot numéro 11, c'est pourquoi nous l'avons imprimé sur les maillots que nous avons achetés. »

Salah est apparu dans l'avion privé qui l'a conduit à Istanbul vêtu d'un maillot portant le numéro 61, mais plusieurs médias turcs ont affirmé qu'il jouerait avec l'équipe sous le numéro 10.

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