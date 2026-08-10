« On ne referme jamais vraiment un tel livre », a déclaré le gardien de longue date du club de Bundesliga Eintracht Francfort dans un entretien accordé à la Frankfurter Rundschau. Jusqu’à présent, Trapp compte neuf sélections, et le joueur de 36 ans a gardé pour la dernière fois les buts de la sélection allemande en novembre 2023.

Néanmoins, il « continue toujours à regarder », a déclaré Trapp au sujet de l’équipe nationale, lui qui est sous contrat avec le club de première division française du Paris FC depuis l’été de l’année dernière. « Je veux être performant ici, en club », a-t-il souligné, tout en annonçant vouloir s’appuyer sur la saison passée.

Trapp a notamment figuré dans les groupes de la sélection nationale pour les Coupes du monde 2018 et 2022, sans toutefois entrer en jeu. À 36 ans désormais, il se sent « incroyablement en forme physiquement et mentalement. Plus en forme qu’il y a quelques années », a expliqué Trapp. À Paris, le gardien, arrivé à l’origine comme numéro deux, s’est rapidement imposé comme titulaire la saison dernière.

Trapp s’enflamme pour Klopp : « Nous savons tous quel type d’homme il est »

Trapp accorde beaucoup de crédit au nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. Lui qui a joué pour l’Eintracht Francfort de 2012 à 2015 puis de 2018 à 2025, et qui a remporté la Ligue Europa avec le club il y a quatre ans, a déclaré : « Nous savons tous quel type d’entraîneur il est. » Klopp est capable de « fédérer les gens », a développé le gardien : « Il dégage beaucoup d’énergie et a connu le succès partout. »