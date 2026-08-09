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Christian Guinin

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Plus de place au FC Barcelone ? Le transfert de Rodri pourrait avoir de lourdes conséquences pour une autre grande star

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Si le FC Barcelone parvient à boucler le transfert de Rodri, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour une autre star de premier plan au sein de l’équipe catalane.

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, Frenkie de Jong devra peut-être s’interroger sur son avenir sous le maillot du Barça en cas de signature du tout nouveau champion du monde.

Le journal spécule que de Jong pourrait perdre son rôle de patron dans l’axe du milieu de terrain des Catalans au profit de Rodri, si Barcelone parvenait effectivement à racheter le contrat encore en cours du joueur de 30 ans à Manchester City.

Dans le pire des cas, il pourrait même arriver qu’il n’y ait plus du tout de place pour le Néerlandais dans l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick. Dans ce scénario, un changement de club de De Jong pourrait alors aussi se produire, dit-on.

Le joueur de 29 ans avait seulement prolongé son contrat avec les Blaugrana en octobre dernier, jusqu’à la fin juin 2029. De longues négociations avaient précédé cela et, entre-temps, un départ avait aussi été considéré comme pas improbable. Malgré tout, les deux parties ont fini par trouver un accord.

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Frenkie de Jong était titulaire indiscutable au FC Barcelone la saison passée

Lors de l’exercice écoulé, de Jong a finalement été un élément important du milieu du Barça. Toutes compétitions confondues, Flick l’a utilisé à 38 reprises, pour un but et huit passes décisives. Il a ensuite participé à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a été titulaire lors des quatre matches - Oranje a été éliminé en seizièmes de finale par le Maroc.

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Depuis, de Jong traîne des problèmes au genou. Lors de la préparation, il n’a donc pu s’entraîner que de manière limitée. Le Barça demanderait même désormais au joueur de se faire opérer, car les progrès dans le cadre du traitement conservateur seraient à peine perceptibles. Le Néerlandais manquera dans tous les cas le début de saison.

Le transfert de Rodri au FC Barcelone n’est toutefois pas encore bouclé. L’Espagnol aurait certes déjà donné son accord aux Catalans - fermant ainsi aussi la porte à un transfert au Real Madrid -, mais des négociations avec ManCity restent encore à mener.

Rodri est encore sous contrat là-bas jusqu’à l’été 2027 et, selon des informations de presse, le club de Premier League réclame une indemnité de transfert de 50 à 60 millions d’euros, ce qui ne serait pas forcément facile à assumer pour le Barça, financièrement à l’étroit.

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