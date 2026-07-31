Des rapports de presse ont révélé que le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, pourrait occuper un poste exécutif de haut rang assorti d'un salaire colossal, en cas d'adoption de son projet controversé visant à créer une nouvelle société commerciale chargée de gérer les compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde.

Selon un rapport du "Times", la FIFA cherche à sécuriser près de 3,1 milliards de livres sterling de financement privé au profit du projet FIFA Forward Enterprise (FFE) d'ici le mois d'octobre prochain, tandis que la banque américaine JP Morgan participe au projet en qualité de conseiller.

Le journal a ajouté que le fonds d'investissement Thrive Eternal est considéré comme le principal candidat à l'acquisition de 20 % de la nouvelle société, sachant que le directeur exécutif du fonds, Joshua Kushner, est le frère de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump.

Le rapport a indiqué qu'Infantino pourrait, après la fin de son mandat à la tête de la FIFA, occuper le poste de commissaire ou de directeur exécutif de la nouvelle société, en contrepartie d'un salaire annuel de 47 millions de livres sterling, soit plus de dix fois son salaire actuel.

Selon les déclarations financières officielles de la FIFA, Infantino perçoit actuellement 4,46 millions de livres sterling par an, comprenant un salaire de base de 2,45 millions de livres, auquel s'ajoutent des primes de performance s'élevant à 2,08 millions de livres.

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Une large opposition au projet

Le projet de la FIFA fait face à une opposition croissante de plusieurs confédérations continentales, après que l'Union européenne de football (UEFA) a annoncé son refus catégorique de la proposition, brandissant la menace de boycotter toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, si le projet venait à être mis en œuvre.

La Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ainsi que la Confédération asiatique de football ont également annoncé leur rejet du plan, tout en critiquant la manière dont il a été présenté sans consultations suffisantes avec les fédérations membres.

L'UEFA a affirmé dans son communiqué que ses équipes nationales ne participeraient à aucune compétition organisée par la FIFA tant que le projet d'ouverture de la propriété de ses compétitions aux investisseurs du secteur privé demeurerait, réclamant le retrait complet de la proposition et la fourniture de garanties contraignantes assurant qu'elle ne se reproduira pas à l'avenir.

La FIFA : personne ne vend le football

De son côté, la FIFA a maintenu sa position, affirmant que le projet ne signifie pas vendre le football ni renoncer au contrôle de ses compétitions.

La Fédération internationale a déclaré dans un communiqué officiel qu'elle s'engageait à mener des consultations ouvertes et démocratiques avec toutes les fédérations membres, soulignant que le processus de consultation avait été affecté par des "rapports médiatiques inexacts".

La FIFA a ajouté que le projet FFE vise à offrir aux fédérations nationales une plus grande opportunité de tirer profit de la valeur commerciale du football, tout en insistant sur le fait que cela "ne se fera pas au détriment de l'esprit du jeu ni de la gouvernance de la FIFA".

Le communiqué a insisté sur le fait que "personne ne vend le football", affirmant que l'ensemble des 211 fédérations membres auront le droit d'étudier la proposition et de voter à son sujet conformément aux principes démocratiques au sein de la Fédération internationale.