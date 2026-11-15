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Selon le Bild, le sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp chercherait à contacter directement l’international Florian Wirtz après chaque match du FC Liverpool. Même l’entraîneur des Reds, Andoni Iraola, semblerait passer au second plan.

« Il va devenir un joueur clé pour lui. Il mise énormément sur lui. Il entretient aussi le dialogue avec lui. Il le coache même quasiment à Liverpool. Après chaque match de Liverpool, qu’il continue apparemment de regarder très régulièrement par attachement de longue date, il échange des SMS avec lui et lui téléphone », a déclaré le responsable du football au Bild, Christian Falk, dans l’émission « Lage der Liga ».

Il a poursuivi : « J’ai même déjà entendu dire du côté de Liverpool qu’il lui parle davantage que l’entraîneur sur place. Cela montre à quel point ce joueur est important pour son système. »

Alors qu’en Angleterre, sous les ordres de l’entraîneur de Liverpool Iraola, Wirtz fait régulièrement l’objet de critiques, il affiche un état de forme nettement plus stable sous le maillot de la sélection allemande. « Si on lui confiait aussi davantage de responsabilités à Liverpool, il y jouerait mieux. Mais avec Klopp, il les obtient », a déclaré Falk.

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L’ancien sélectionneur de l’Allemagne Joachim Löw était également invité de l’émission. Âgé de 66 ans, il avait convoqué Wirtz en équipe nationale pour la première fois en mars 2021. Le potentiel de l’adolescent était déjà apparu à l’époque, s’est souvenu Löw.

Getty Images

Quel sélectionneur a convoqué Florian Wirtz pour la première fois en équipe d’Allemagne ?

« Pour Florian, on savait que s’il poursuivait sa progression, il pourrait devenir un très grand joueur. Il avait 17 ans. Jamal Musiala était lui aussi là pour la première fois, je crois. C’était peu avant l’Euro 2021, dans un groupe élargi. Wirtz n’a finalement pas participé au tournoi, mais on voyait déjà qu’il était exceptionnellement bon, qu’il avait une compréhension incroyable des espaces et de la manière de s’orienter », a déclaré Löw.

L’ancien sélectionneur a développé : « Ce que je trouve génial chez Florian, c’est qu’il est l’un des meilleurs joueurs sans ballon. Quand on y prête attention : il est génial avec le ballon, ses idées sont géniales, sa technique est excellente. Mais c’est un joueur qui effectue des déplacements incroyablement bons sans ballon et qui prend sans cesse la profondeur. Pour une équipe, cela ouvre parfois de grandes brèches chez l’adversaire. Et c’est important. »