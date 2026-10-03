Comme le rapporte le journal espagnol Sport , Nicolo Tresoldi est considéré par le Barça comme un candidat très sérieux pour le poste d’avant-centre. Dès le mois d’août, plusieurs médias espagnols avaient évoqué l’intérêt des Catalans. Entre-temps, le prix du joueur de 22 ans devrait toutefois avoir encore augmenté. Une indemnité de transfert potentielle de plus de 50 millions d’euros est évoquée.

Lewandowski a quitté le Barça librement cet été pour rejoindre la MLS, où il s’est engagé avec le Chicago Fire. Son remplaçant en attaque, Ferran Torres, a lui aussi changé de club en signant au Paris Saint-Germain. La recherche d’un successeur adéquat à Lewandowski s’est ensuite toutefois révélée difficile. Ni Julian Alvarez (Atletico Madrid) ni Lautaro Martinez (Inter Milan) n’ont pu être recrutés par les Catalans. À la place, ils n’ont fait venir « seulement » que Gabriel Jesus juste avant la date limite, mais celui-ci n’est actuellement utilisé que comme joker.

Allemagne ou Italie ? La décision de Tresoldi devrait tomber en 2027

L’entraîneur Hansi Flick a donc dû revoir ses plans et replacer Raphinha, qui évolue normalement sur un côté, dans l’axe de l’attaque. Cette mesure a jusqu’ici pleinement porté ses fruits : le Brésilien a connu un départ historique et a déjà inscrit 14 buts lors de ses huit premiers matches officiels.

Tresoldi ferait néanmoins beaucoup de bien à Barcelone. Le joueur de 22 ans en est déjà à cinq buts en neuf apparitions avec le Club Bruges, où il est sous contrat jusqu’en 2029, et il a récemment aussi convaincu avec l’équipe d’Allemagne espoirs. Pour sa première comme capitaine, Tresoldi a signé un triplé lors de la victoire 4-1 contre Malte en qualifications pour l’Euro.

Son évolution a également éveillé l’intérêt de la fédération italienne. Dans le même temps, Tresoldi figure sur la liste du sélectionneur allemand Jürgen Klopp. L’attaquant ne veut prendre une décision définitive entre l’Allemagne et l’Italie qu’après l’Euro Espoirs à l’été 2027.