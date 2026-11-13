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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images
Oliver Maywurm
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Plus de 30 millions d’euros : l’ancien espoir de la DFB Matteo Palma en Bundesliga ?

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L’ancien espoir de la DFB Matteo Palma pourrait faire l’objet d’un transfert à plusieurs millions d’euros vers la Bundesliga l’été prochain.

Selon Sky, le défenseur central de l’Udinese Calcio figure sur les tablettes d’« innombrables » clubs. Le RB Leipzig ferait notamment partie des prétendants.

Palma est encore sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2031, mais il est, selon Sky, un candidat sérieux à un départ en fin de saison. Le club italien de première division serait prêt à laisser partir ce joyau défensif contre une indemnité de transfert de 30 à 35 millions d’euros.

D’autres clubs de Serie A et des équipes anglaises s’intéresseraient également à Palma. Le Borussia Dortmund aurait lui aussi suivi le joueur de 18 ans il y a quelques mois. Les dirigeants du BVB ont toutefois finalement décidé de recruter Joane Gadou à la place. Le vice-champion d’Allemagne a versé 19,5 millions d’euros au RB Salzbourg pour s’attacher les services de ce défenseur central de 19 ans.

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Un transfert en Bundesliga ? Matteo Palma est désormais titulaire à l’Udinese

Né à Berlin, Palma avait quitté les équipes de jeunes du Hertha BSC pour l’Udinese en 2022. Après avoir acquis un temps de jeu précieux en prêt à la Sampdoria Gênes, en deuxième division, lors de la seconde moitié de la saison dernière, le jeune joueur est désormais titulaire à l’Udinese, en grande difficulté. Palma a disputé sept matches cette saison avec la lanterne rouge de Serie A et inscrit un but.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images
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Palma a récemment fait les gros titres en quittant la fédération allemande pour la fédération italienne. Après avoir d’abord joué pour l’Italie en U15, il avait porté le maillot de la DFB en U16 et en U17. Son père, originaire d’Italie, ayant aussi des racines autrichiennes, Palma pourrait également jouer pour l’Autriche, mais il a désormais choisi la Squadra Azzurra.

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a convoqué Palma pour la période internationale en cours. L’ancien espoir du Hertha ayant changé de fédération, il serait définitivement lié à la sélection italienne et ne pourrait plus revenir à la DFB s’il entrait en jeu pour l’Italie dimanche, face à la Belgique. Palma n’a pas joué jeudi lors de la surprenante victoire 3-1 de l’équipe de Mancini contre la France.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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