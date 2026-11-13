Plus de 30 millions d’euros : l’ancien espoir de la DFB Matteo Palma en Bundesliga ?

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L’ancien espoir de la DFB Matteo Palma pourrait faire l’objet d’un transfert à plusieurs millions d’euros vers la Bundesliga l’été prochain.

Selon Sky, le défenseur central de l’Udinese Calcio figure sur les tablettes d’« innombrables » clubs. Le RB Leipzig ferait notamment partie des prétendants.

Palma est encore sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2031, mais il est, selon Sky, un candidat sérieux à un départ en fin de saison. Le club italien de première division serait prêt à laisser partir ce joyau défensif contre une indemnité de transfert de 30 à 35 millions d’euros.

D’autres clubs de Serie A et des équipes anglaises s’intéresseraient également à Palma. Le Borussia Dortmund aurait lui aussi suivi le joueur de 18 ans il y a quelques mois. Les dirigeants du BVB ont toutefois finalement décidé de recruter Joane Gadou à la place. Le vice-champion d’Allemagne a versé 19,5 millions d’euros au RB Salzbourg pour s’attacher les services de ce défenseur central de 19 ans.

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Un transfert en Bundesliga ? Matteo Palma est désormais titulaire à l’Udinese

Né à Berlin, Palma avait quitté les équipes de jeunes du Hertha BSC pour l’Udinese en 2022. Après avoir acquis un temps de jeu précieux en prêt à la Sampdoria Gênes, en deuxième division, lors de la seconde moitié de la saison dernière, le jeune joueur est désormais titulaire à l’Udinese, en grande difficulté. Palma a disputé sept matches cette saison avec la lanterne rouge de Serie A et inscrit un but.

Getty Images

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Palma a récemment fait les gros titres en quittant la fédération allemande pour la fédération italienne. Après avoir d’abord joué pour l’Italie en U15, il avait porté le maillot de la DFB en U16 et en U17. Son père, originaire d’Italie, ayant aussi des racines autrichiennes, Palma pourrait également jouer pour l’Autriche, mais il a désormais choisi la Squadra Azzurra.

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a convoqué Palma pour la période internationale en cours. L’ancien espoir du Hertha ayant changé de fédération, il serait définitivement lié à la sélection italienne et ne pourrait plus revenir à la DFB s’il entrait en jeu pour l’Italie dimanche, face à la Belgique. Palma n’a pas joué jeudi lors de la surprenante victoire 3-1 de l’équipe de Mancini contre la France.