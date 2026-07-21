Le gardien de but de la sélection du Cap-Vert, Vozinha, a constitué l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026, après être passé du statut de joueur inconnu à l'échelle mondiale à celui de phénomène sur les réseaux sociaux, grâce à ses performances remarquées durant le tournoi. Toutefois, la première place du classement des joueurs ayant gagné le plus d'abonnés sur Instagram est revenue à une autre star.

Selon les données publiées par le site « Sportico », le nombre d'abonnés de Vozinha, âgé de 40 ans, est passé d'environ 30 000 avant le début du tournoi à 29,43 millions d'abonnés à l'issue de celui-ci, soit une hausse de 29,4 millions d'abonnés, dans l'une des plus belles histoires de réussite en dehors des terrains durant le Mondial.

Malgré cette croissance exceptionnelle, Erling Haaland, buteur de la Norvège, a pris la tête du classement après avoir ajouté 32,1 millions d'abonnés à son compte, portant le total de ses abonnés de 40,6 millions à 72,7 millions.

La chaîne française RMC a souligné que la popularité de l'attaquant de Manchester City a fortement augmenté aux États-Unis, où il ne bénéficiait pas de la même notoriété auprès du public américain avant le tournoi, avant que sa personnalité joviale et ses publications atypiques sur Instagram ne contribuent à attirer des millions de nouveaux abonnés.

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Parmi les publications les plus virales, on retiendra son apparition lors de son retour en Norvège, alors qu'il descendait de l'avion en portant un raton laveur empaillé sous le bras, l'animal tenant une bouteille vide, une image qui a suscité un large engouement sur les plateformes de réseaux sociaux.

Le classement a également compté une présence française avec Michael Olise, star du Bayern Munich, dont le nombre d'abonnés a plus que doublé après sa performance éclatante avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde, faisant passer son compteur de 5,2 millions à 10,9 millions d'abonnés, soit une hausse de 5,7 millions.

Classement des joueurs ayant gagné le plus de nouveaux abonnés sur Instagram durant la Coupe du monde 2026, selon le site « Sportico » :

Erling Haaland (Norvège) : +32,1 millions d'abonnés

Vozinha (Cap-Vert) : +29,4 millions

Jude Bellingham (Angleterre) : +12 millions

Cristiano Ronaldo (Portugal) : +11,4 millions

Lamine Yamal (Espagne) : +11 millions

Neymar (Brésil) : +7,7 millions

Lionel Messi (Argentine) : +7,5 millions

Gilberto Mora (Mexique) : +6,6 millions

Michael Olise (France) : +5,7 millions

Endrick (Brésil) : +5,6 millions