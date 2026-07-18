Plus de 200 fédérations soutiennent le maintien d'Infantino à la tête de la FIFA, tandis qu'une fronde européenne s'y oppose

Gianni Infantino se dirige vers une réélection anticipée à la présidence de la FIFA. Avant même le scrutin de 2027, il dispose d’un soutien massif pour un quatrième mandat.

Selon le journal britannique The Guardian, l’actuel président de la FIFA depuis 2016 dispose déjà du soutien officiel de plus de 200 fédérations nationales sur les 211 que compte l’instance, tandis qu’une poignée d’entre elles n’ont pas encore annoncé leur choix.

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Plusieurs fédérations européennes, dont la Fédération allemande de football, n’ont pas encore apporté leur soutien officiel à l’actuel président.

Plusieurs d’entre elles estiment même subir des pressions constantes de la part de la FIFA afin d’afficher leur loyauté, ce qui, selon le journal, contrevient au code de déontologie de l’instance internationale.

Malgré ces hésitations, la réélection d’Infantino lors du congrès de la FIFA, prévu en mars 2027, semble acquise, faute d’adversaire déclaré à ce jour, selon le journal français L’Équipe.

Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 18 novembre, mais aucun rival sérieux ne s’est encore déclaré.

Les critiques liées à ses relations étroites avec l’ancien président américain Donald Trump, notamment lors de la polémique sur la levée de la suspension de Folarin Balogun durant la Coupe du monde, n’ont visiblement pas entamé le niveau de soutien dont bénéficie le dirigeant suisse au sein de la Fédération internationale.