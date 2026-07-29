Ce sont à peine 7,5 millions d’euros que révèle un regard superficiel sur les recettes de transferts de Real Madrid jusque-là durant l’été 2026. Fran Garcia a rejoint le Real Betis à Séville pour quatre millions d’euros. Et Mario Martin, déjà prêté au FC Getafe la saison passée, a désormais été recruté définitivement par le concurrent madrilène en Liga pour 3,5 millions d’euros. Et c’est tout, pour l’instant.

Mais en y regardant de plus près, on constate une chose : en réalité, le Real a jusqu’ici intégralement autofinancé son mercato estival grâce aux ventes de joueurs. Bernardo Silva et Ibrahima Konate sont arrivés libres, 20 millions d’euros ont été versés à l’Inter Milan pour Denzel Dumfries et le Real a arraché Marc Cucurella à Chelsea pour 55 millions d’euros. En ajoutant les 15 millions d’euros d’indemnité qui ont été nécessaires pour libérer le nouvel entraîneur Jose Mourinho de son contrat en cours à Benfica, les Merengue ont investi 90 millions d’euros jusqu’à présent.

Malgré cela, le club affiche actuellement un net bénéfice sur le marché des transferts. Car, grâce à un coup très malin que le Real a appliqué avec constance ces dernières années lorsqu’il cédait un talent, plus de 110 millions d’euros sont entrés dans les caisses madrilènes pour des joueurs qui ne faisaient même pas partie de l’effectif la saison passée - en incluant les 3,5 millions pour Mario Martin, tout récemment prêté. Aucun saignement d’effectif, donc, mais des recettes élevées et très importantes, presque passées inaperçues au premier regard.

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Comment est-ce possible ? Le mot magique est le suivant : pourcentage à la revente. Ou, plus précisément : un généreux pourcentage à la revente à hauteur de 50 %. L’exemple le plus marquant est celui d’un champion du monde tout frais. Victor Munoz peut se qualifier ainsi à juste titre depuis le 19 juillet, même s’il n’a pas disputé la moindre minute avec l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Le joueur de 23 ans, originaire de Barcelone et autrefois écarté au centre de formation du grand rival du Real, le Barça, a rejoint Madrid à 18 ans. Comme une percée en équipe première semblait hors de portée, le Real a laissé Munoz partir à CA Osasuna en 2025. Là-bas, l’attaquant a explosé, est devenu international espagnol et a valu 40 millions d’euros à Liverpool. Mot-clé : pourcentage à la revente. La moitié de cette somme est revenue au Real, soit 20 millions d’euros gagnés très rapidement. Encore mieux pour les Blancos : comme le club avait reçu l’an passé 25 millions d’euros d’indemnité de la part d’Osasuna pour Munoz, cela porte même le total à 45 millions d’euros encaissés pour un joueur qui ne compte que quatre apparitions avec l’équipe première.

Le transfert de Mario Gila à Milan rapporte 15 millions d’euros au Real Madrid

Dans le cas de Mario Gila, 15 millions d’euros ont entre-temps tout simplement atterri dans les caisses du Real. Comme Munoz, le défenseur central vient de Barcelone ; le Real l’avait recruté à 18 ans dans le centre de formation de l’Espanyol. Par la suite, Gila n’a eu droit qu’à deux courtes apparitions avec l’équipe première, mais via la Castilla, le défenseur s’est recommandé pour assumer de plus grandes responsabilités ailleurs. La Lazio Rome l’a attiré en Italie en 2022, et récemment, Gila a rejoint l’AC Milan pour une indemnité de transfert de 30 millions d’euros. Le Real a pu se réjouir de 50 % de cette somme.

Au total, 21,75 millions d’euros ont par ailleurs trouvé leur chemin vers le Bernabeu depuis Bournemouth, presque sous le radar. Alex Jimenez a rapporté 9,25 millions d’euros à son club formateur. Le joueur de couloir a longtemps été formé au Real dans les catégories de jeunes, avant de rejoindre l’AC Milan en 2023, d’abord en prêt alors qu’il était encore joueur U19 ; un an plus tard, son transfert définitif vers San Siro a suivi. Jimenez n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première des Merengue, mais grâce à son transfert de Milan à Bournemouth, le Real a tout de même encaissé une coquette somme à plusieurs millions avec son pur produit du centre. Le joueur de 21 ans avait déjà été prêté la saison dernière de Milan à l’Angleterre, et Bournemouth a maintenant levé l’option d’achat de 18,5 millions d’euros - avant de prêter Jimenez peu après à la Fiorentina.

Celui qui sera réellement actif à Bournemouth la saison prochaine, c’est Alvaro Rodriguez. Le Real était allé chercher l’avant-centre à Girona lorsqu’il évoluait en U17 et, contrairement à Jimenez, Rodriguez a au moins eu droit à quelques apparitions avec l’équipe première. Il a disputé dix matches avec l’équipe A du Real, avec même une entrée en scène toute particulière : en février 2023, lors du derby face à l’Atletico, il est entré pour le dernier quart d’heure et a évité à l’équipe alors entraînée par Carlo Ancelotti une défaite contre le rival local grâce à son égalisation à 1-1. Passeur décisif : nul autre que Luka Modric.

Real Madrid : Nico Paz représente la plus grosse part des recettes

Rodriguez s’est surtout rendu intéressant pour d’autres clubs de renom grâce à la Castilla et, après un prêt à Getafe, Elche a déboursé 14,5 millions d’euros pour l’attaquant en 2025. Un an plus tard, après une bonne saison en Liga, Rodriguez valait désormais 25 millions d’euros pour Bournemouth. Soit 12,5 millions d’euros pour le Real.

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La plus grosse part des plus de 110 millions d’euros de recettes de transferts presque passées inaperçues, le vice-champion d’Espagne la doit toutefois à un autre pourcentage à la revente. Nico Paz, l’un des plus grands talents issus de son centre de formation, avait été cédé par le Real à Côme en 2024. Là-bas, le milieu offensif s’est admirablement développé, mais son avenir à court terme ne se situe pas à Madrid, plutôt toujours à Côme. Le Real a certes activé la clause de rachat de neuf millions d’euros, mais les Italiens ont toutefois conservé Paz dans leurs rangs pour probablement 60 millions d’euros. Après compensation, cela fait donc 51 millions d’euros pour le Real, qui s’est en outre assuré une nouvelle option de rachat pour 2027.

En ce qui concerne ce modèle lucratif du pourcentage à la revente, le Real n’a peut-être pas encore atteint la limite de ce qu’il peut en tirer cet été. Avec Sergio Arribas, les Merengue pourraient bientôt gagner de l’argent sur un autre joueur qui ne faisait même plus partie de l’effectif récemment. Le milieu offensif, formé au Real, s’est rendu intéressant pour des clubs plus importants grâce à une saison exceptionnelle avec le club espagnol de deuxième division de l’UD Almeria, avec 33 implications directes sur des buts en 47 matches. Benfica serait particulièrement insistant pour Arribas ; un transfert de douze millions d’euros est évoqué. Six millions de cette somme atterriraient alors à Madrid.