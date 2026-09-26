Manchester City a dépensé une somme colossale de 1,243 milliard de livres sterling pour recruter 76 joueurs sur 9 saisons, s'étendant de 2009/2010 à 2017/2018, une période associée à la série d'accusations financières visant le club anglais.

Selon des informations publiées par le journal « The Athletic », Manchester City a été reconnu coupable de presque l'ensemble des 115 infractions financières, à l'exception d'une seule, tandis que la commission n'a pas encore déterminé la sanction appropriée et proportionnée à l'ampleur de ces infractions.

Au cours des neuf saisons faisant l'objet de l'enquête, Manchester City a conclu 76 transferts, la valeur du transfert le plus onéreux durant cette période n'atteignant que 55 millions de livres sterling, avant que la physionomie de l'équipe ne change progressivement avec l'arrivée de plusieurs des plus grandes stars de l'histoire du club.

Et si certains recrues sont devenues des légendes du stade de l'« Etihad », d'autres ont quitté la scène rapidement sans laisser la même empreinte, selon un rapport du journal « The Sun ».

Mais le véritable point de départ de cette ère est survenu avec l'Argentin Carlos Tévez.

Tévez ouvre la porte à une nouvelle ère

Tévez a rejoint Manchester City contre 25,5 millions de livres sterling lors de la saison 2009/10, marquant le début d'une nouvelle étape pour le club, après avoir passé les deux saisons précédentes en prêt à Manchester United.

L'attaquant argentin a disputé 42 matchs lors de sa première saison avec City, inscrivant 29 buts et délivrant 7 passes décisives, aidant l'équipe à terminer la saison à la cinquième place après avoir occupé la dixième position la saison précédente, s'assurant ainsi une participation à la Ligue Europa.

Manchester City a ensuite entrepris de bâtir une équipe capable de rivaliser pour les titres, avec l'arrivée de l'Ivoirien Yaya Touré et de l'Espagnol David Silva pour deux transferts d'une valeur de 24 millions de livres sterling chacun.

La facture annuelle de Manchester City

2009/10 : 126,78 millions de livres sterling

2010/11 : 158,03 millions de livres sterling

2011/12 : 78,37 millions de livres sterling

2012/13 : 53,32 millions de livres sterling

2013/14 : 99,41 millions de livres sterling

2014/15 : 88,48 millions de livres sterling

2015/16 : 179,43 millions de livres sterling

2016/17 : 186,13 millions de livres sterling

2017/18 : 273,27 millions de livres sterling

Total des dépenses : 1,243 milliard de livres sterling

Le duo Touré-Silva n'a pas tardé à écrire une nouvelle histoire pour le club, Touré inscrivant le but de la victoire face à Manchester United en demi-finale de la Coupe d'Angleterre en 2011, avant de marquer à nouveau contre Stoke City au stade de Wembley, conduisant Manchester City à son premier grand titre depuis 35 ans.

Au cours de leur parcours avec le club, Touré et Silva ont contribué à la conquête de 3 titres de Premier League, de 3 titres de Coupe de la Ligue et de la Coupe d'Angleterre, en plus du Community Shield.

Agüero : le transfert qui a tout changé

Puis vint l'année 2011, et l'arrivée du nom qui allait changer à jamais l'histoire de Manchester City : Sergio Agüero.

Le club a versé près de 38 millions de livres sterling à l'Atlético Madrid pour recruter l'attaquant argentin âgé de 23 ans, devenant à l'époque le transfert le plus onéreux de l'histoire du club.

Agüero a déclaré dès son arrivée : « Nous sommes une équipe qui se battra à l'avenir chaque année pour remporter les grands titres. »

Les propos de l'attaquant argentin ne furent pas de simples déclarations, puisqu'il est devenu par la suite le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Mais même s'il n'avait rien accompli d'autre sous le maillot du club, son célèbre but à la 93e minute et 20 secondes aurait suffi à l'immortaliser dans l'histoire de l'équipe, après avoir offert à City le titre de Premier League lors de la saison 2011/12.

Une saison moins brillante et un titre qui file vers United

Mais le marché des transferts de Manchester City n'affichait pas toujours de grands noms de l'envergure d'Agüero, et la saison 2012/13 fut plus calme sur le plan des recrutements.

Javi García fut la recrue la plus notable, arrivé de Benfica pour près de 16 millions de livres sterling.

Cette saison-là, Manchester City fut contraint de regarder son voisin Manchester United s'adjuger le titre de Premier League, après avoir terminé la saison avec 11 points d'avance, entraînant le départ de Roberto Mancini de son poste.

Fernandinho : un pont entre deux époques

Manchester City est revenu en force à l'été 2013, après que Manuel Pellegrini a mené une reconstruction de l'équipe qui s'est soldée par un doublé.

Le Brésilien Fernandinho fut l'une des recrues les plus marquantes, arrivé du Shakhtar Donetsk pour 30 millions de livres sterling, un montant qui parut d'abord élevé pour un joueur âgé de 28 ans.

Mais Fernandinho a rapidement prouvé sa valeur et est devenu l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, jouant un rôle important dans la transition entre l'ère Pellegrini et l'ère Pep Guardiola.

Lors de la fenêtre de transferts suivante, Manchester City a dépensé 62,42 millions de livres sterling de plus que l'argent obtenu de la vente de ses joueurs.

Eliaquim Mangala fut le transfert le plus onéreux de cette période, ayant coûté au club 38,75 millions de livres sterling.

Le défenseur français est arrivé en Angleterre avec l'espoir de devenir un partenaire de longue durée du capitaine Vincent Kompany, mais il a passé deux saisons en Premier League avant d'entamer une série de prêts au cours desquels il a navigué entre plusieurs clubs européens.

De Bruyne et Sterling : le début des gros coups

Puis Manchester City s'est mis à conclure les grands transferts.

Le club a battu son record sur le marché des transferts en recrutant le Belge Kevin De Bruyne de Wolfsburg pour 55 millions de livres sterling, le joueur revenant en Angleterre après sa précédente expérience avec Chelsea.

Parallèlement, City a engagé l'ailier anglais Raheem Sterling de Liverpool pour 44 millions de livres sterling, devenant à l'époque l'un des joueurs anglais les plus chers de l'histoire du football.

L'arrivée de Guardiola et le projet entre dans une nouvelle phase

Avec l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, l'entraîneur espagnol n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour commencer à bâtir une équipe capable de dominer pendant de longues années.

L'Allemand İlkay Gündoğan fut la première recrue de Guardiola, arrivé du Borussia Dortmund pour près de 21 millions de livres sterling.

Malgré de graves blessures au début de son aventure, Gündoğan s'est ensuite mué en capitaine, en joueur titré à répétition et en l'un des milieux de terrain les plus influents de l'histoire du club.

City a également recruté John Stones d'Everton pour près de 47,5 millions de livres sterling, devenant à cette époque l'un des défenseurs les plus chers du monde.

Il fut suivi par le transfert de l'Allemand Leroy Sané en provenance de Schalke pour 37 millions de livres sterling. L'ailier a livré une première saison remarquable, couronnée par le trophée de meilleur jeune joueur de Premier League décerné par l'association des joueurs professionnels « PFA », lors d'une autre saison qui s'est achevée par le sacre de Manchester City en 2017/18.

Des transferts à plusieurs millions et une équipe qui pulvérise les records

Mais Guardiola et Manchester City ne se sont pas arrêtés là.

Le club a continué à dépenser massivement sur le marché des transferts, recrutant Kyle Walker pour 45 millions de livres sterling, Bernardo Silva pour 43 millions, et le gardien Ederson pour 35 millions.

Le club a également versé 49,5 millions de livres sterling pour recruter l'arrière gauche français Benjamin Mendy, et 25,8 millions pour engager le Brésilien Danilo du Real Madrid, avant l'arrivée d'Aymeric Laporte en janvier 2018 pour 55,9 millions de livres sterling.

Les résultats sur le terrain furent éloquents, Manchester City achevant la saison 2017/18 avec 100 points au compteur, devenant la première équipe de l'histoire de la Premier League à atteindre ce chiffre.

L'équipe ne s'est pas contentée de cela, terminant la saison avec 19 points d'avance complets sur le deuxième, posant ainsi les bases de la période de domination qui allait faire de Manchester City l'une des équipes les plus titrées de l'histoire du football anglais.