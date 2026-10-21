Selon Het Nieuwsblad, le capitaine de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a négocié une part généreuse sur la plus-value d’une éventuelle revente lors de son transfert de Hanovre 96 vers le champion de Belgique : Tresoldi toucherait ainsi 12 % d’un éventuel bénéfice réalisé sur son transfert.

L’attaquant a quitté Hanovre pour Bruges à l’été 2025 contre une indemnité de transfert de 7,5 millions d’euros. Il est depuis devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe et le montant d’un éventuel transfert est estimé à plus de 50 millions d’euros. Bruges aurait déjà réclamé 35 millions d’euros cet été pour le céder. Le contrat de Tresoldi court jusqu’en 2029.

Plusieurs clubs prestigieux chercheraient activement à recruter Tresoldi. Alors que le BVB, l’Inter, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur et Arsenal FC ont été évoqués ces derniers mois, l’AC Milan serait actuellement le club le plus déterminé à s’attacher les services du buteur.

La Gazzetta dello Sport a récemment rapporté que le propriétaire du club, Gerry Cardinale, suivait personnellement le dossier d’un transfert de Tresoldi. L’Américain aurait demandé à la direction sportive d’étudier les conditions d’un éventuel transfert bien avant la prestation impressionnante de Tresoldi, auteur de trois buts contre le rival local, l’Inter, la semaine dernière en Ligue des champions. Des contacts auraient ensuite été noués avec les conseillers de Tresoldi pour sonder la possibilité d’un accord.

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Cardinale souhaiterait être personnellement informé de l’avancée du dossier. Reste toutefois à savoir si le club tentera de recruter le joueur de 22 ans en janvier ou seulement l’été prochain.

Par ses caractéristiques, Tresoldi correspond bien au profil recherché par Milan. Après plusieurs années décevantes sur le plan sportif, le club milanais veut reconstruire une grande équipe. Actuellement quatrième de Serie A, il cible donc des joueurs qui possèdent déjà un certain niveau, tout en ayant encore une marge de progression. Selon la Gazzetta, plusieurs rapports de recrutement attribuent ces qualités à Tresoldi.

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Nicolo Tresoldi est un fervent supporter de l’AC Milan

Les Rossoneri pourraient disposer d’un atout particulier dans la lutte pour s’attacher les services de Tresoldi : le joueur est un fervent supporter de l’AC Milan et tient absolument à porter le maillot rouge et noir au cours de sa carrière, comme l’a récemment révélé son père, Emanuele Tresoldi : « Il est tombé amoureux de Kaka, d’Inzaghi et de Pato, et il était impossible de l’en dissuader. » Un transfert à l’Inter serait donc difficile : « Je ne suis pas sûr qu’il accepterait. Son attachement de supporter pourrait prendre le dessus. Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. »

Avec Bruges, Tresoldi a jusqu’à présent remporté le championnat de Belgique et la Supercoupe. En 70 matches avec le club de la capitale, il a inscrit 32 buts et délivré 9 passes décisives.

La question de son prochain club, s’il devait effectivement partir, n’est pas la seule qui suscite actuellement l’intérêt autour de Tresoldi : sa décision est également très attendue quant à son choix de jouer pour l’équipe d’Allemagne ou la Squadra Azzurra. Absent de la dernière liste de 44 joueurs du sélectionneur allemand Jürgen Klopp, il a toutefois joué en parallèle pour l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, avec laquelle il a déjà inscrit 16 buts en 27 sélections. Il ne souhaite prendre une décision sur son avenir en sélection qu’après le championnat d’Europe des jeunes, l’été prochain. Sa mère étant argentine, il pourrait également jouer pour l’Albiceleste.