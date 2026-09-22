Jürgen Klopp a de nouveau enfilé sa tenue de sport ce mardi, plus de deux ans après la fin de son passage à Liverpool, à la fin du mois de juin 2024. Après avoir occupé le poste de directeur du football chez Red Bull pendant un an et demi, l'ancien entraîneur de Mayence, Dortmund et Liverpool a dirigé sa première séance d'entraînement avec la sélection allemande.

Cette première séance d'entraînement s'inscrivait dans le cadre de la préparation à la première apparition en Ligue des nations européennes, jeudi prochain, face aux Pays-Bas dirigés par Xavi Hernández.

Le journal espagnol « AS » a commenté ce premier entraînement de l'entraîneur allemand : « Nous avons retrouvé le Klopp que nous connaissons : plein d'énergie, chaleureux, un large sourire aux lèvres tout au long de la séance. Klopp est de retour. »

Le quotidien a ajouté que l'arrivée de Klopp augure d'une nouvelle ère pour la sélection allemande, qui compte également de nouveaux visages dans les deux listes retenues pour cette trêve internationale. Il aura ainsi sous ses ordres des joueurs qui n'ont pas joué régulièrement en tant que titulaires, comme Philipp Treu, Bambasi Conté, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Berns et Younes Ben Taleb.

Le message de Klopp était clair : « Représentez l'Allemagne avec fierté, donnez le meilleur de vous-mêmes lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, et livrez tout ce que vous avez », comme l'a expliqué Younes Ben Taleb.

L'influence de Klopp a commencé à se manifester clairement parmi les joueurs, Treu déclarant : « On a l'impression d'être prêt à tout sacrifier pour lui. C'est quelqu'un de formidable. »

Rosenfelder a salué son grand charisme en déclarant : « On lui voue un immense respect, mais il est extrêmement gentil et chaleureux, et il sait comment s'y prendre avec toi. »

Younes Ben Taleb a résumé l'influence de Klopp en déclarant : « S'il t'appelle, tu dois répondre à l'invitation. C'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. »

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