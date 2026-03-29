Play-offs de la Coupe du monde, finales : selon les bookmakers, la Turquie de Montella est en pole position pour la qualification ; la Suède et le Danemark font également partie des favoris

Mis à part l'Italie, c'est la Turquie qui est la grande favorite pour remporter la finale des barrages de qualification à la Coupe du monde. C'est ce qu'affirment les bookmakers, qui considèrent l'équipe nationale de Vincenzo Montella – forte de sa récente victoire de justesse contre la Roumanie – comme la grande favorite de ce match à l'extérieur contre le Kosovo. La qualification de la Turquie est en effet cotée à 1,42 sur Goldbet et Better, celle de la sélection dirigée par l'Allemand Foda à 2,80. Le Kosovo a l'avantage du terrain et reste sur une série de six matchs sans défaite, mais Montella dispose d'une équipe de qualité avec notamment Yildiz, Calhanoglu et Guler et peut imposer sa supériorité technique. La Suède, qui accueille la Pologne, peut également décrocher son billet pour le tournoi États-Unis-Mexique-Canada. À Solna, ce sera un duel au sommet entre Gyokeres (trois buts contre l’Ukraine en demi-finale) et Lewandowski (buteur aux côtés de Zielinski contre l’Albanie) : les experts font confiance aux hôtes, malgré les forfaits pour blessure d’Isaak et de Kulusevski. Leur qualification est cotée à 1,57, celle des Polonais à 2,35. La dernière finale des barrages opposera la République tchèque au Danemark. La sélection locale vient de remporter une victoire palpitante (aux tirs au but après avoir remonté un score initial de 0-2) contre l’Irlande, tandis que l’équipe de Riemer a écrasé la Macédoine du Nord. Il y aura beaucoup d'Italiens sur le terrain : Schick (ex-Sampdoria et Roma) d'un côté, Hojlund (Naples), Isaksen (Lazio) et Nelsson (Vérone) de l'autre. La balance penche du côté danois, l'équipe nationale étant cotée à 1,60 dans le face-à-face. Les Tchèques, quant à eux, rapportent 2,30 fois la mise.



