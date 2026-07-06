Dans un communiqué officiel et musclé, l’Union européenne de football (UEFA) a estimé que la suspension de la sanction préventive frappant le joueur Folarin Balogun, étoile de l’équipe nationale des États-Unis, dans l’affaire qui a ébranlé la Coupe du monde, dépassait toutes les limites. L’instance européenne a qualifié cette décision d’inédite, d’incompréhensible et d’injustifiée.

Selon le journal espagnol Marca, cette décision a provoqué de vives réactions au sein de la sphère footballistique, notamment celles de figures emblématiques, passées et présentes, dont l’ancien président de l’UEFA, le Français Michel Platini, qui a adressé un message laconique à la presse : « C’est un scandale… C’est le seul mot qui m’est venu à l’esprit. »

Platinis poursuit actuellement la Fédération internationale de football (FIFA) et son président Gianni Infantino devant les tribunaux civils et pénaux, estimant que des accusations de corruption datant de 2015 ont sabordé sa candidature à la tête de l’instance mondiale.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Ballon d’or a par ailleurs salué le niveau de Michael Olise, la pépite du Bayern Munich, et félicité Didier Deschamps pour avoir aligné le joueur au poste de meneur de jeu.

Platini a déclaré : « Oulissi possède vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10, à l’image des joueurs de la belle époque. Le football moderne a tendance à placer les meneurs de jeu sur les ailes ; dans son club, Oulissi évolue ainsi sur l’aile droite, tout comme Lamine Yamal, qui sait lui aussi délivrer ce genre de passes. Mais Deschamps, et c’est là toute son intelligence tactique, a su s’adapter aux caractéristiques de son effectif. Il est ainsi devenu le sélectionneur qui a remis au goût du jour le poste de meneur de jeu pur et dur. »