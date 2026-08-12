Platini critique le duel épique entre le PSG et le Bayern : ils ont encaissé 9 buts et vous appelez ça le match du siècle !

Michel Platini, légende du football français et triple Ballon d'or, a adressé de virulentes critiques à la manière dont le football moderne est perçu, estimant que ce sport s'apparente désormais davantage à un « spectacle » et que l'appréciation des matches est devenue liée au nombre de buts plus qu'à la qualité du jeu et aux détails techniques.

Dans un long entretien accordé au magazine « L'Équipe », Platini a livré à nouveau sa vision du football, qu'il a décrite comme différente de celle qui prévaut actuellement, critiquant également la nature de la relation entre les joueurs, les clubs et les supporters par rapport à ce qu'elle était à l'époque où il jouait.

Platini a déclaré, dans des propos rapportés par RMC : « Le football professionnel n'est plus aujourd'hui qu'une affaire de marques et de mercenaires. Nous jouions pour l'équipe et pour les supporters, alors qu'aujourd'hui les joueurs disent : je veux entrer dans l'histoire, mais ils ne sont attachés ni aux clubs ni aux supporters. »

Platini refuse de qualifier le duel entre Paris et le Bayern de « match du siècle »

La vision de Platini s'est manifestée clairement lorsqu'il a évoqué le duel palpitant entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, marqué par 9 buts inscrits lors du match aller et conclu par une victoire de l'équipe française 5-4, avant que les deux équipes ne fassent match nul 1-1 lors de la rencontre retour.

Bien que le match aller ait été largement salué et qualifié dans les médias internationaux de « match du siècle », Platini avait une vision totalement différente.

L'ancien président de l'UEFA a déclaré : « J'ai préféré le match nul 1-1 du match retour. »

Le triple Ballon d'or a ajouté : « Une belle intervention défensive, un arrêt magnifique du gardien de but ne sont pas moins beaux que le fait de marquer un but. »

Platini a ensuite lancé sa critique la plus acerbe à propos de ce duel : « Les gardiens sont devenus comme des passoires et les défenseurs plus encore, comment peuvent-ils encaisser 9 buts et que l'on décrive ce match comme le match du siècle ? »

Et de poursuivre : « Nous vivons effectivement à l'heure actuelle à l'ère du spectacle. »

« Je n'ai peut-être pas toujours raison »

Malgré son ton critique, Platini a reconnu que sa vision n'était pas nécessairement le verdict définitif sur le football, au regard de l'élargissement de la base des supporters de ce sport et de la diversité des opinions sur ce qui rend un match plaisant ou exceptionnel.

Il a déclaré : « Ensuite, il y a deux milliards de personnes qui parlent de football et expriment leurs sentiments. Je ne suis qu'une personne parmi celles-ci, et je n'ai peut-être pas toujours raison. »