Le club d’Al Ahly a annoncé le dépôt d’une plainte officielle auprès de la Fédération de football contre Mahmoud Wafa, l’arbitre du match de l’équipe face à Ceramica Cleopatra en Premier League égyptienne. Il a également demandé à écouter la conversation qui a eu lieu entre lui et son collègue Mahmoud Ashour dans la salle de la VAR, au sujet de l’action controversée survenue durant la rencontre.

Al Ahly a été tenu en échec (1-1) par Ceramica Cleopatra mardi soir, lors de la première journée du groupe de détermination du champion dans la compétition.

Mais le temps additionnel de la seconde période a été marqué par une action polémique : Yassine Marai a adressé un centre qui a heurté la main d’Ahmed Hany dans la surface de réparation, mais Wafa a refusé d’accorder un penalty, déclenchant la colère des joueurs de l’équipe rouge.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site officiel, Al Ahly a déclaré : « Le club a adressé aujourd’hui une plainte à la Fédération de football contre l’arbitre Mahmoud Wafa, qui a dirigé le match de Ceramica hier en championnat. La plainte indique que les erreurs d’arbitrage restent un point noir dans la compétition, et que l’arbitre Mahmoud Wafa a commis des erreurs flagrantes contraires aux Lois du jeu, qui ont influé sur le résultat du match. Il n’a pas accordé un penalty valable en faveur d’Al Ahly, et a dépassé les limites envers les joueurs par des propos et des gestes. »

Il a ajouté : « Dans la plainte, nous avons demandé à écouter la conversation qui s’est déroulée entre l’arbitre de champ et l’arbitre VAR lors de la révision de l’action qui aurait dû donner lieu à un penalty, à l’instar de ce qui se fait dans tous les championnats du monde, et en nous fondant sur les déclarations d’Oscar Ruiz, président de la Commission des arbitres, qui a confirmé le droit de chaque club à cela, en contrepartie du paiement de frais financiers. »

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Le communiqué poursuit : « Al Ahly a également demandé la publication des détails de la conversation qui a eu lieu entre l’arbitre de champ et l’arbitre VAR, afin de garantir l’intégrité et la transparence de la compétition, et le club s’engage à régler les frais financiers dans les plus brefs délais. »

Al Ahly a aussi demandé l’ouverture d’une enquête sur les décisions arbitraires prises par l’arbitre à l’encontre des joueurs d’Al Ahly après le match, après toutes les erreurs commises, ainsi que les agressions et menaces envers tous les membres de l’équipe.

Il a également demandé l’ouverture d’une enquête concernant la désignation de l’arbitre Mahmoud Wafa pour diriger le match d’hier, malgré le fait qu’il ait déjà arbitré la rencontre entre les deux équipes lors de la phase aller et qu’il ait alors commis les mêmes erreurs au détriment d’Al Ahly et de ses joueurs. Il a aussi dénoncé l’insistance de la Commission des arbitres à nommer cet arbitre pour des raisons incompréhensibles, alors même qu’il revenait de Libye quelques heures auparavant après avoir participé là-bas à un championnat des jeunes.

Dans la conclusion de son communiqué, Al Ahly a indiqué « se réserver le droit du club de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard de ce qui a émané de l’arbitre Mahmoud Wafa, auprès de toutes les autorités compétentes ».

À noter qu’Al Ahly occupe la troisième place du groupe pour le titre en championnat avec 41 points, avec 5 points de retard sur le leader, Zamalek.