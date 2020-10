Pjanic : "Sarri ne faisait pas confiance à ses joueurs"

L'ancien entraîneur de Naples et de Chelsea a été remercié par la Juventus, malgré un neuvième scudetto consécutif la saison dernière.

Miralem Pjanic s'en est pris à Maurizio Sarri, affirmant que l'ancien entraîneur de la ne faisait pas confiance à ses joueurs et remettait en question leur professionnalisme.

Sarri n'a passé qu'une saison à Turin et, alors qu'il a remporté un neuvième titre consécutif de avec la Juve, il a été licencié après avoir été éliminé de la par .

Pjanic a finalement quitté lui aussi le club pour rejoindre le Barça, mais garde un mauvais souvenir du technicien italien. "Ce que je regrette encore aujourd'hui, c'est que Sarri n'ait pas fait confiance aux joueurs, ce qui m'a inquiété", a-t-il déclaré à Tuttosport.

"C'est une honte quand on évalue mal les gens ; chaque joueur dans ce vestiaire a toujours donné et donnera toujours le meilleur de lui-même pour le club et pour l'équipe.

"On peut ne pas s'entendre avec un ou deux joueurs, mais cela n'affectera jamais leur engagement car chaque joueur veut gagner. Ce sont des professionnels incroyables qui veulent poursuivre leur objectif.

"Si l'entraîneur remet cela en question, alors cette étincelle dont parle le président ne se produit pas. Personne ne doute des qualités de Sarri en tant qu'entraîneur, mais il y a eu ce problème. Mais à la fin, nous avons ramené un autre Scudetto qui n'est jamais quelque chose qui va de soi."

En passant de la Juve au Barca, Pjanic est devenu l'un des rares footballeurs à avoir joué aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.

"C'est incroyable, a-t-il déclaré à propos de ces deux hommes. Dans le vrai sens du terme, parce que dans quelques années, quand ils auront pris leur retraite, nous réaliserons quels buts ils ont atteints, à quel niveau leur football a été, quel genre de champions inaccessibles ils sont."