Pjanic met en garde : « Attention, l'Italie : jouer en Bosnie n'est facile pour personne »

L'Italie se prépare pour le match de barrage de la Coupe du monde, prévu mardi soir à 20h45 à Zenica contre la Bosnie-Herzégovine. L'ancien milieu de terrain de l'AS Rome et de la Juventus, Miralem Pjanic, s'est exprimé sur la situation de « sa » sélection nationale :





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« Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe nationale. Nous savons qu'il n'est jamais facile de disputer un match de barrage. Il faudra savoir gérer au mieux les phases positives et celles plus difficiles. Je crois en ma sélection et en mon pays. Le pays et tout le stade nous soutiendront avec une ferveur incroyable. Jouer en Bosnie est compliqué, pour tout le monde. Nous affronter chez nous, en sachant que l’enjeu est une place pour la Coupe du monde, sera vraiment une gageure pour nos adversaires ».





LES CHIFFRES - Pjanic sait de quoi il parle : 115 sélections avec la sélection bosniaque, agrémentées de 17 buts. L'ancien milieu de terrain a été l'un des protagonistes incontestés de la qualification historique de la Bosnie pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, la première de l'histoire de la sélection. Lors de cette édition, la Bosnie a terminé première de son groupe de qualification, à égalité avec la Grèce, mais les Bosniaques l'ont emporté grâce à une meilleure différence de buts.



