Pjanic "heureux" à la Juventus malgré l'intérêt du Real Madrid et de Manchester City

Le milieu de terrain de la Juventus suscite l'intérêt de certains clubs européens mais se sent bien en Italie.

Miralem Pjanic est un joueur de renom en Europe. Le milieu de terrain de la a prouvé au fil des années qu'il est un joueur de très haut niveau que ce soit avec ses performances chez les Bianconeri, mais avant ça grâce à celles à l' où encore à l'Olympique Lyonnais. À 29 ans, Miralem Pjanic est une valeur sûre à son poste et est dans le viseur de plusieurs des meilleurs clubs européens comme le et .

Après la défaite de la Bosnie contre l' dans le cadre des qualifications pour l' , Miralem Pjanic a rassuré les fans de la Juventus en assurant se sentir bien chez les Bianconeri : "Je suis calme, j'ai encore un contrat de quatre ans avec la Juventus et nous nous aimons. Je me sens bien à Turin, je suis dans un club sérieux et je peux toujours donner beaucoup. Je suis aussi très heureux avec les fans et je répète que je suis dans un club génial".

"Le prochain entraîneur sera excellent, c'est certain"

Avant la rencontre, en conférence de presse, le milieu de terrain de la Juventus, qui était heureux de jouer dans son stade habituel, s'était déjà montré rassurant en évoquant le futur entraîneur du club italien et en faisant totalement confiance dans les choix de ses dirigeants : "Nous ne sommes pas inquiets du tout, la Juventus sera forte, comme toujours. Je suis vraiment heureux de jouer contre l'Italie à Turin.

"Je pense que mon carton rouge contre la Grèce n'était pas juste. Heureusement, ils ont levé mon interdiction parce que je voulais tellement jouer contre l'Italie dans mon stade. Je répète, je ne suis pas inquiet pour la Juventus. Ils annonceront bientôt le nouveau manager. Comme tout le monde le dit, notre nouveau manager sera un excellent directeur, c'est certain", a ajouté l'international bosnien.

Le départ de Massimiliano Allegri a été confirmé mi-mai, mais la Juventus n'a toujours pas officialisé de nouvel entraîneur. Cependant, à en croire la presse anglaise et italienne, Maurizio Sarri est selon toute vraisemblance l'heureux élu et devrait être annoncé dans quelques jours par le champion d'Italie en titre.