Pirlo aborde enfin les rumeurs de départ de Ronaldo

Les rumeurs de départ de la Juve de Cristiano Ronaldo défraient la chronique. Andrea Pirlo en parle.

Le récent échec de la Juve en Ligue des champions a laissé Andrea Pirlo dans une position délicate à Turin alors que la Juventus se tourne vers l'avenir, et il l'a reconnu lors de sa dernière conférence de presse.

L'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à évaluer sa propre équipe et sa forme récente ainsi que les rumeurs sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. "Il est bon, c'est normal qu'il soit déçu, comme tout le monde", a déclaré Pirlo à propos de l'international portugais. "Les rumeurs sont normales, il est le joueur le plus important du monde avec Messi, il a toujours fait un excellent travail ici et a montré sa bravoure."

Pirlo a également parlé de ce qui ne va pas pour la Juventus. "Il faut penser match par match, il faut profiter du fait qu'on a plus de temps pour préparer les matchs et récupérer les joueurs", a-t-il évalué.

"Le projet a toujours été de combiner de jeunes joueurs avec des joueurs plus expérimentés, il en a été ainsi depuis le début et ce sera dans le futur."

"C’est bien évidemment beaucoup mieux de gagner la coupe que de sortir ce soir, mais il y a des matchs et des moments dans la vie d'un entraîneur où les défaites arrivent aussi, pour moi c'est la première fois (qu'il est éliminé en Ligue des champions), a déclaré Pirlo sur Sky Sport. C’est mauvais mais il faut retrousser nos manches, nous avons beaucoup de matchs devant nous, nous avons des jeunes qui grandissent, qui font de leur mieux, mais il y a des soirs où ça ne passe pas".

Cette élimination est une semi-surprise en soi tant la Juventus Turin n’est que l’ombre d’elle-même cette saison. Troisième de Serie A, l’équipe d’Andrea Pirlo pointe à dix points de l’Inter Milan et peut donc perdre sa couronne nationale, qui lui va si bien depuis neuf ans. Une mini-révolution en Italie et dans le club turinois qui ne pensait sûrement pas vivre telle saison en limogeant Maurizio Sarri pour promouvoir Pirlo.

La Juventus est troisième de la Serie A et affrontera Cagliari dimanche soir alors qu'elle cherche à rebondir après la déception face à Porto.