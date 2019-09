Pires pense qu'Henry mérite une seconde chance, "peut-être en Premier League"

L'ancien Gunners, Robert Pires, assure que Thierry Henry est à la recherche d'un nouveau challenge après son échec à la tête de l'AS Monaco.

Thierry Henry mérite une deuxième chance en tant que coach et pourrait obtenir cette opportunité en , affirme son ancien coéquipier d' et en Equipe de , Robert Pires.



Le légendaire Français a connu un sérieux flop lors de sa première incursion en tant que coach. Après avoir fait ses armes aux côtés de Roberto Martinez dans l'équipe nationale belge, Henry est revenu à ses racines à en octobre 2018.



Le vainqueur de la Coupe du Monde n'a connu une durée que de 20 matchs et n'a récolté que quatre victoires avant d'être licencié.



Sa confiance et sa réputation ont été ébranlées par ce mauvais départ, mais Pires pense que Henry retournera bientôt dans le feu de l'action, car il est possible que son parcours professionnel le ramène en .



"J'ai vu Thierry il y a quelques semaines pour le match contre à l'Emirates et il attend", a confié Pires à Reuters.



"Il attend quelque chose, un nouveau défi. Certaines personnes disent 'Oui, mais il a commis une erreur avec Monaco'. Je dis que non.



"Quand on commence comme ça, comme Thierry, si on n'a que trois mois, il est si difficile de prouver quelque chose. Et surtout en ce moment. Monaco était tellement mauvais, c'était tellement difficile, ils ont eu beaucoup de blessures."

Pires a ajouté: "Il m'a dit que c'était une bonne expérience avec Monaco. Malheureusement, seulement trois mois. Mais il est prêt. Il est prêt pour le nouvel emploi et il attend quelque chose. Je pense qu'il mérite d'avoir une deuxième chance, peut-être en Premier League."