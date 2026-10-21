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Simon Jordan a déclenché un vif débat en affirmant que Chelsea a commis des infractions « plus nombreuses et plus graves » que Manchester City en matière de réglementation financière. L’ancien propriétaire de Crystal Palace estime que le club de l’ouest de Londres a largement échappé au niveau de surveillance publique et à l’hostilité dont fait actuellement l’objet le géant de l’Etihad.

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Les infractions commises sous l’ère Abramovich reviennent sur le devant de la scène

Après la récente décision de la Premier League reconnaissant Manchester City coupable de 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées, l’attention s’est brièvement reportée sur Stamford Bridge. City conteste vigoureusement ces accusations et a fait appel du verdict, mais cette décision a relancé le débat sur les dépenses passées des clubs de l’élite anglaise.

Sous Roman Abramovich, qui a racheté le club en 2003 et remporté 21 trophées majeurs, Chelsea a bénéficié d’un soutien financier considérable avant l’instauration de règles strictes en matière de dépenses. Toutefois, une déclaration spontanée des propriétaires actuels du club, BlueCo, a révélé 47,5 millions de livres sterling de paiements non déclarés, effectués par l’intermédiaire de tiers au bénéfice de Chelsea entre 2011 et 2018.

Ces infractions, qui auraient impliqué des recruteurs, des dirigeants et des opérations concernant des joueurs comme Eden Hazard, Willian et Nemanja Matic, ont entraîné une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de recrutement d’un an avec sursis plus tôt cette année. Chelsea a également écopé d’un embargo immédiat de neuf mois concernant son centre de formation, ainsi que d’une amende de 750 000 livres sterling pour des infractions distinctes liées à l’enregistrement de jeunes joueurs.

Jordan réclame une « véritable indignation » face aux infractions passées

Invité de Piers Morgan's Uncensored, Jordan, ancien président de Crystal Palace, s’est interrogé sur la différence de réaction du public face aux affaires concernant City et Chelsea. Selon lui, si l’équipe d’Enzo Maresca fait actuellement l’objet d’une attention considérable, le club de l’ouest de Londres a commis ses infractions alors qu’il s’était déjà imposé comme une puissance financière.

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« Si vous croyez à l’équité et que l’équipe de Manchester City a été constituée de manière injuste, ce qui m’intéresse, c’est que, si vous instaurez des règles injustes, il ne faut pas vous étonner que les gens agissent de manière injuste », a déclaré Jordan. « Pourquoi les agissements de Chelsea ne suscitent-ils pas une véritable indignation ? Chelsea a été autorisé à faire ce que Manchester City n’a jamais été autorisé à faire et pourtant, six ans après avoir été admis dans ce cercle, le club trichait encore.

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« Chelsea est donc entré dans ce cercle et a pu dépenser ce qu’il voulait. Manchester City est arrivé ensuite et on lui a dit : “Non, tu ne peux pas entrer, nous allons maintenant fermer la porte.” »

Deux parcours différents vers la domination de l’élite

L’argument de Jordan repose avant tout sur la chronologie de l’ascension des deux clubs. Si Chelsea a bâti les fondations de son succès avant l’application stricte des règles modernes en matière de dépenses, le club s’est néanmoins livré à des pratiques financières illicites des années plus tard.

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« Mais Chelsea était déjà dans ce cercle et, cinq ans plus tard, le club trichait encore », a poursuivi Jordan. « Chelsea a donc commis davantage d’infractions, et des infractions plus graves, que Manchester City. Parce que Manchester City n’a jamais été autorisé à entrer dans ce cercle et a dû tricher pour y accéder. Quand on voit les choses sous cet angle, il faudrait aussi commencer à s’indigner des agissements de Chelsea. »

Malgré ces infractions passées, la Premier League a finalement établi que Chelsea aurait respecté les règles de rentabilité et de viabilité financière même si les paiements effectués par des tiers avaient été officiellement déclarés. La décision du club de signaler lui-même les faits et de coopérer a, en outre, considérablement atténué la sanction prononcée.

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City attend l’issue de son appel, Chelsea doit composer avec ses sanctions

Getty Images

Manchester City est désormais engagé dans une bataille judiciaire après avoir fait appel du verdict de culpabilité rendu par la commission indépendante. L’issue de cette procédure déterminera la sévérité réelle de sa sanction et pourrait modifier le cadre réglementaire de la Premier League pour les années à venir.

Chelsea, de son côté, doit composer avec la menace de son interdiction de recrutement avec sursis concernant l’équipe première. Les infractions remontant à l’ère Abramovich ayant désormais été réglées par la Premier League, le club doit veiller à respecter pleinement les règles financières pour éviter de nouvelles sanctions.