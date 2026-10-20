Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduit par

Pire que tous les autres : le Barça seul dans une triste catégorie en Ligue des champions

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Désiré Doué
France
Espagne

Une malédiction persistante

Le Barça a enregistré un record négatif sans précédent en Ligue des champions, après avoir encaissé un but du Paris Saint-Germain à la 38e minute, sur une frappe de l'extérieur de la surface signée Désiré Doué.

Avec ce but, les cages du Barça ont encaissé au moins un but lors de 18 matches consécutifs, l'équipe française venant ainsi confirmer le complexe des Catalans à garder leur cage inviolée dans la compétition continentale.

Selon une statistique publiée par le compte Mister Chip sur X, le Barça détient désormais la pire série défensive pour un club espagnol dans l'histoire de la Ligue des champions.



Le compte Stats du Foot a de son côté indiqué que l'équipe catalane a réalisé sa pire série défensive dans la compétition.

Villarreal arrive juste derrière le Barça, ses cages ayant tremblé sur le plan continental lors de 14 matches consécutifs entre 2008 et 2021.

La dernière fois que le Barça avait gardé sa cage inviolée en Ligue des champions remonte au 9 avril 2025, lorsqu'il avait battu le Borussia Dortmund quatre buts à zéro.

Le temps lui permettra-t-il de menacer Salah ? Guirassy fait son entrée dans l'histoire de la Ligue des champions


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google