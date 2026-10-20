Pire que tous les autres : le Barça seul dans une triste catégorie en Ligue des champions

Le Barça a enregistré un record négatif sans précédent en Ligue des champions, après avoir encaissé un but du Paris Saint-Germain à la 38e minute, sur une frappe de l'extérieur de la surface signée Désiré Doué.

Avec ce but, les cages du Barça ont encaissé au moins un but lors de 18 matches consécutifs, l'équipe française venant ainsi confirmer le complexe des Catalans à garder leur cage inviolée dans la compétition continentale.

Selon une statistique publiée par le compte Mister Chip sur X, le Barça détient désormais la pire série défensive pour un club espagnol dans l'histoire de la Ligue des champions.









Le compte Stats du Foot a de son côté indiqué que l'équipe catalane a réalisé sa pire série défensive dans la compétition.

Villarreal arrive juste derrière le Barça, ses cages ayant tremblé sur le plan continental lors de 14 matches consécutifs entre 2008 et 2021.

La dernière fois que le Barça avait gardé sa cage inviolée en Ligue des champions remonte au 9 avril 2025, lorsqu'il avait battu le Borussia Dortmund quatre buts à zéro.

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