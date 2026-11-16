Pire que Sepp Blatter ! Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp attaque vivement le président de la FIFA Gianni Infantino et réclame un changement à sa tête

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Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp a livré une critique cinglante de l’instance dirigeante du football et réclamé un changement à la tête de la FIFA. L’ancien entraîneur de Liverpool estime que le président actuel, Gianni Infantino, n’a pas réussi à améliorer la réputation de ce sport après l’ère de son prédécesseur Sepp Blatter, marquée par les scandales.

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Klopp livre une critique politique du président de la FIFA

Le sélectionneur allemand s’est aventuré sur le terrain politique dimanche en dressant un bilan sans détour des 11 années d’Infantino à la tête de la FIFA. S’exprimant à Berlin avant le match de son équipe contre les Pays-Bas en Ligue des nations, Klopp s’est opposé à une prolongation du mandat du président en exercice.

L’ancien entraîneur de Liverpool a comparé Infantino à Blatter, au désavantage du premier. Blatter avait démissionné en 2015 sur fond de scandales de corruption. Il reste suspendu de toute activité liée au football par la commission d’éthique de la FIFA, mais Klopp estime que l’instance s’est dégradée sous la direction de son président actuel.

Le sélectionneur allemand appelle à une direction sans intérêts financiers

Devant les journalistes, à la veille du match de lundi, Klopp a exprimé sa frustration face à l’absence de progrès du football mondial depuis le départ de Blatter.

« Le consensus général, c’est qu’un changement pourrait avoir du sens », a déclaré Klopp. « Mais ce qui m’intéresserait encore plus dans ce contexte, du point de vue du football, c’est que nous n’aurions jamais pensé que les choses pourraient empirer après Sepp Blatter, et pourtant quelqu’un a réussi à faire pire. »

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Il a appelé des personnes sans intérêts financiers à se porter candidates. « En ce moment, nous nous disons que si M. Infantino partait, ce serait plutôt bien que la personne suivante fasse simplement mieux. Parce que je pense qu’il devrait être possible de faire mieux », a-t-il ajouté. « Il y a certainement des personnes qui se soucient profondément de l’avenir du football et qui n’ont aucun intérêt financier en jeu. Et si elles se réunissaient, alors je pense que si l’une d’elles devenait présidente de la FIFA, ce serait, à mon avis, extrêmement bénéfique. »

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Des incertitudes autour des éventuels adversaires d’Infantino

Infantino devra affronter la candidature confirmée de l’ancien président de la fédération japonaise Kozo Tashima lors des élections de mars. Klopp n’a pas évoqué Tashima, préférant répondre aux rumeurs concernant l’ancien entraîneur d’Arsenal Arsene Wenger, qui aurait décidé de ne pas se présenter .

« Je connais Arsene au moins un peu, et c’est quelqu’un de bien, mais je ne peux pas dire s’il ferait une chose pareille », a déclaré Klopp. « Je ne peux même pas dire s’il serait la bonne personne, car le fait d’avoir été un entraîneur remarquable, exceptionnel, de classe mondiale, l’un des meilleurs de tous les temps, ne veut pas forcément dire qu’il serait fait pour être président de la FIFA. Je pense qu’il faut gérer beaucoup de choses différentes dans ce rôle. Je suis curieux, disons, de voir ce qui va se passer. »

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Retour à la Ligue des nations avant le vote de mars

Klopp retrouvera le terrain lundi, lorsque l’Allemagne affrontera les Pays-Bas en Ligue des nations. En parallèle, l’attention se tourne vers l’élection de la FIFA en mars : après le retrait supposé de Wenger, Tashima est le candidat confirmé qui tentera de mettre fin aux 11 années d’Infantino à sa tête.