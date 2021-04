"Pire que des serpents" - La Premier League furieuse face à la Superligue

Le projet de Superligue, bien qu'abandonné, a provoqué la colère de la Premier League envers les six clubs anglais concernés.

Karren Brady, vice-présidente de West Ham, a révélé que les dirigeants des six clubs dissidents de la Premier League ont été traités de "pires que des serpents" lors d'une réunion enflammée.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham faisaient partie de la Super League dissidente qui s'est effondrée cette semaine après un tollé général.

Les 14 autres clubs de Premier League ont tenu une réunion d'urgence mardi avant l'effondrement de la Superligue, et Brady a révélé que la condamnation des six clubs était unanime et véhémente.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a décrit certains des patrons des clubs dissidents comme des "serpents", et Brady a déclaré que les propos tenus lors de la réunion de la Premier League étaient un cran au-dessus de ce ton.

"J'ai regardé quatre des six présenter des excuses à leurs fans et à leurs joueurs pour avoir fait partie du cartel de l'argent et je me suis demandé où étaient les excuses à leurs collègues de la Premier League, ainsi qu'à tous nos managers, joueurs et fans", a écrit Brady dans le Sun.

"Le crime était grand. Les six clubs ont prétendu travailler pour les meilleurs intérêts de la Premier League qu'ils complotaient de détruire. Pas étonnant que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, les ait traités de serpents. Lors de la réunion de mardi dernier des 14 autres clubs, je peux vous assurer qu'ils ont été traités de pire."

Brady a poursuivi en disant que les six clubs ont brisé le lien de la Premier League et ne pense pas qu'on puisse leur faire confiance pour représenter à nouveau le football anglais.

L'article continue ci-dessous

"La confiance a été détruite, a déclaré Brady. A l'avenir, comment mon conseil d'administration pourrait-il demander à l'un d'entre eux de représenter les meilleurs intérêts de la PL et de West Ham dans un comité ou un groupe de travail ?"

West Ham accueille Chelsea en Premier League samedi et après les manifestations à Stamford Bridge, Tottenham et Arsenal ces derniers jours, il sera intéressant de voir quel accueil sera réservé aux Blues dans l'est de Londres.

Les restrictions du Covid-19 limiteront le nombre d'officiels au London Stadium, de sorte que les conversations gênantes pourront être évitées entre les dirigeants des clubs pour le moment.