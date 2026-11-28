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Les supporters d'Al-Hilal ont tiré à boulets rouges sur le commentateur égyptien Medhat Chalabi, après son commentaire du match de leur équipe face à Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

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Al-Hilal s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Al-Ettifaq, samedi après-midi, au stade Ego de Dammam, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été commentée par l'Égyptien Medhat Chalabi sur la chaîne « Thmanyah », diffuseur du championnat saoudien, plus précisément sur le flux « SD » proposé aux non-abonnés de l'application.

Le commentaire de Medhat Chalabi a provoqué la colère des supporters d'Al-Hilal, qui ont estimé qu'il avait rendu le match encore plus pénible que ne l'était déjà le jeu proposé sur le terrain par l'équipe de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Hani Al-Daoud a ainsi écrit : « Le commentateur Medhat Chalabi a ajouté de la médiocrité à la médiocrité technique affichée par Al-Hilal et Al-Ettifaq. Ni informations exactes, ni prononciation correcte des noms. N'importe quel commentateur saoudien est meilleur que lui. »

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De son côté, Mohammed Al-Omairi a écrit : « Le choix des chaînes Thmanyah de confier au commentateur égyptien Medh Chalabi le commentaire du match entre Al-Hilal et Al-Ettifaq suscite l'étonnement et le mécontentement. »

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Il a ajouté : « Avec tout le respect dû à sa carrière, est-il concevable qu'il n'existe aucun commentateur saoudien qualifié pour le remplacer ? Même si c'était une manière de pousser le téléspectateur à s'abonner, c'est un échec marketing. »

Quant à Fahd Al-Durayem, il a écrit : « Imaginez un peu : le commentateur Hammad Al-Anzi commente le championnat koweïtien, Mohammed Ghazi Sadaqa n'est pas le bienvenu et le jeune et talentueux Abdulilah Al-Omari est absent de la Pro League. »

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Il a poursuivi : « Et Medhat Chalabi, âgé de 82 ans, que Dieu lui accorde une longue vie et le protège, commente notre championnat. Cela mérite une étude approfondie. »

Fahd Al-Fadel a pour sa part commenté : « Chers responsables de la chaîne Thmanyah, je regarde le match entre Al-Ettifaq et Al-Hilal en Roshn Saudi League avec mes enfants. »

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Et de s'interroger : « Le commentateur arabe a répété des mots comme (chankala) et (ya khabar abyad). Mon enfant m'a demandé ce que signifie (khabar abyad) dans le football et ce qu'est la (chankala). Nos chaînes saoudiennes ont-elles une explication ? »

Le match a été marqué par le brio de l'attaquant anglais Ollie Watkins, auteur du premier et du troisième but d'Al-Hilal, à chaque fois après un remarquable travail du latéral droit Mohammed Mahzari.

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Le premier but est intervenu à la 29e minute, lorsque Watkins a repris un centre de Mahzari d'une tête précise, que le gardien Marek Rodák n'a pas pu arrêter.

À la 74e minute, Mahzari a envoyé un nouveau centre, que le défenseur écossais d'Al-Ettifaq Jack Hendry a tenté de remettre de la poitrine à son gardien. Mais Watkins a profité de cette passe ratée pour expédier habilement le ballon au fond des filets.

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Watkins poursuit ainsi sur sa lancée avec Al-Hilal depuis son arrivée en provenance d'Aston Villa lors du dernier mercato estival. Il a désormais inscrit 11 buts toutes compétitions confondues, dont 7 en Roshn Saudi League et 4 en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Le rôle de l'attaquant anglais ne se limite pas à marquer : il a également délivré 6 passes décisives, soit 17 buts auxquels il a contribué en 13 matchs, une moyenne supérieure à un but par rencontre.