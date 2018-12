Piqué : une retraite en 2020 pour prendre la présidence du Barça ?

Après la réforme de la Coupe Davis et le rachat d'un club, c'est tout simplement la présidence du Barça que Gérard Piqué viserait...

Sur les terrains et surtout en dehors, Gerard Piqué n'a pas fini de faire parler de lui, c'est une certitude.

Le défenseur central espagnol multiplie les projets depuis quelques années, mais celui qui se profile pourrait bien être le plus important de sa seconde vie. Selon les informations du quotidien catalan El Mundo Deportivo, Piqué viserait la présidence du Barça à court terme, rien que cela.

Et dans cette optique, le champion du monde 2010 pourrait prendre sa retraite plus tôt que prévu. Le journal barcelonais indique ainsi que le défenseur envisage de raccrocher les crampons en 2020 afin de se lancer dans sa carrière de dirigeant.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, le contrat actuel de Piqué court jusqu'en 2022. "Entraîneur, je ne me l'imagine pas, je n'y prendrai pas de plaisir. Alors que président, en revanche, je crois que je pourrais bien faire les choses et c'est au final ce qui me passionne", avait expliqué le joueur, récemment, dans des propos accordés à TV3.