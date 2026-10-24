Gerard Piqué, ancien défenseur du Barça, a pronostiqué le résultat du Clasico très attendu entre le club catalan et le Real Madrid, dimanche sur la pelouse du stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Piqué a déclaré lors d'un entretien filmé avec l'ancienne star mexicaine Miguel Layún qu'il pensait que le Barça remporterait la confrontation, en rappelant une lourde défaite subie par le Real Madrid durant le premier mandat de l'entraîneur José Mourinho.

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L'ancienne star de l'Espagne a affirmé : « La dernière fois que Mourinho est venu au Camp Nou, son équipe a encaissé 5 buts. Je pense que le Barça va l'emporter sur le score de 4-1. »

Le Real Madrid s'était incliné face au Barça sur le score de 5-0, le 29 novembre 2010, lors du premier Clasico disputé par Mourinho en tant qu'entraîneur du club merengue, dans une rencontre jouée dans le cadre du championnat d'Espagne au stade Camp Nou.

Lors du même entretien, Piqué a déclaré : « Le Barça est actuellement la meilleure équipe du monde, avec un large écart sur la deuxième meilleure équipe. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont gagner. Ils marquent à une moyenne de 4 buts par match en Liga. »

Le club catalan occupe la tête du classement du championnat d'Espagne avec 27 points (un sans-faute en 9 journées), tandis que le Real Madrid se trouve à 6 points de retard, à la troisième place, après avoir subi deux défaites face au Real Betis (1-0) et à l'Atlético Madrid (2-1).



