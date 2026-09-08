Gérard Piqué n'a pas renoncé à faire polémique en prenant sa retraite du football. L'ancien défenseur de Barcelone, connu pour son amour des réseaux sociaux, s'est de nouveau placé au cœur de la tempête, cette fois avec une réponse cinglante à un utilisateur de TikTok, dans laquelle il a ouvert de vieux dossiers historiques qui, selon lui, accablent son éternel rival, le Real Madrid.

« Nous ne gagnons qu'avec le beau jeu »

L'histoire a commencé par un commentaire provocateur d'un utilisateur des réseaux sociaux qui a écrit : « Il n'existe qu'une seule façon pour Barcelone de gagner, et nous le savons très bien », en allusion voilée à l'arbitrage.

Piqué n'a pas hésité à répondre par une vidéo en direct, et a déclaré d'un ton acerbe : « Oui, il n'existe qu'une seule façon pour Barcelone de gagner, c'est de proposer un football magnifique. C'est pour cela que nous sommes célèbres. »

Et d'ajouter : « Nous avons remporté de nombreux championnats, de nombreux titres de Ligue des champions, de nombreux triplés grâce à notre football magnifique. Vous soulevez toujours la question des arbitres, et si vous voulez, je vais vous rafraîchir la mémoire. »

L'ouverture des vieux dossiers

Piqué est passé de la défense à l'attaque, en passant en revue ce qu'il considère comme des erreurs historiques ayant profité au Real Madrid dans les compétitions les plus importantes.

Il a déclaré : « Je vais vous rappeler la finale de la Ligue des champions contre la Juventus, et le but de Mijatović qui était irrégulier. »

Il a poursuivi : « Ou lors de l'une des deux finales contre l'Atlético de Madrid, le but de Sergio Ramos était hors-jeu, et il était également irrégulier. »

Piqué a conclu son message par la phrase qui va enflammer les réseaux sociaux dans les prochaines heures : « Il y a donc de nombreuses erreurs d'arbitrage, mais habituellement et historiquement, ces erreurs penchaient légèrement en faveur du Real Madrid. »

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Une chaleureuse accolade sur un ton ironique

La légende de Barcelone a terminé son propos avec le même style ironique habituel qui l'a rendu célèbre, en disant : « Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez tous bien, je vous envoie une chaleureuse accolade, et bonne journée. »

Une nouvelle déclaration qui s'ajoute à une longue série de déclarations dans lesquelles Piqué ne laisse passer aucune occasion de défendre Barcelone et d'attaquer le Real Madrid, même des années après sa retraite. Désormais, les regards se tournent vers la capitale, Madrid, pour savoir si une réponse viendra de la Maison Blanche.