Piqué, Messi… Les réactions après Barça - Bayern (2-8)

Le Barça a connu ce vendredi la pire humiliation de son histoire. Après cette déroute, les joueurs catalans ont tiré la sonnette d’alarme.

Le risque de connaitre une fin d’été très mouvementée. Le club catalan s’est fait laminer ce vendredi à l’occasion de son quart de finale de la Ligue des Champions. A Lisbonne, il s’est incliné sur le score de 2-8 contre le Bayern. Une déroute monumentale comme les Blaugrana n’en ont encore jamais connu dans leur histoire sur la scène continentale. Après une telle claque, lassés par les sorties honteuses successives en C1, les cadres de l’équipe sont montés au créneau. Pour eux, trop c’est trop. Il y a besoin de changement.

Gérard Piqué (défenseur du Barça à Movistar+): « Match horrible et une sensation néfaste. La honte, il n’y a pas d’autres mots. On ne peut pas faire un match comme ça, et ce n’est pas la 1e, ni la 2e, ni la 3e fois. C’est très dur à vivre. Tout le monde doit réfléchir. Le club a besoin de changements, et je ne parle pas d’entraineur ou de joueur. Et moi le 1er je dis que s’il faut mettre du sang frais, je serai le premier à m’en aller si le club en a besoin. On a tous besoin de regarder dans l’interne pour voir comment avancer. Je ne sais pas comment qualifier les choses. Mais je sais juste qu’il faut un changement dans toutes les facettes. On n’est pas sur le bon chemin. Ça se voit sur le terrain et en dehors. On n’est pas au niveau. Le Barça doit être en haut et ce n’est pas la réalité. »

L'article continue ci-dessous

Quique Setién (entraineur du Barça à Movistar+) : « La vérité est que c'est une défaite extrêmement douloureuse. Le score est peut-être trop dur, mais ils méritaient certainement la plupart des buts. L'équipe a été dépassée à plusieurs reprises. Nous avons très bien commencé, mais la détermination du (Bayern) dans de nombreux domaines nous a dépassés. Il y a certainement une énorme frustration et les décisions doivent être prises en pensant à l'avenir. Le Barça est un si grand club, cela fera de gros dégâts et quelque chose devra certainement changer. Beaucoup se demandent si je vais continuer ou non. Cela ne dépend pas de moi. Il doit y avoir une réflexion, en tenant compte de la situation, et de cette défaite de Barcelone qui a été si humiliante. »

Plus d'équipes

Lionel Messi (attaquant du Barça à la TV) : « Toute la saison nous avons été une équipe très faible. Ce match résume cette saison. Les fans doivent être très en colère face au déroulement de cette saison. Et c’est normal, nous aussi, nous le sommes. Il y a eu Rome, et aujourd’hui. Les supporters manquent de patience parce qu’on ne leur donne rien. Et cela fait trop longtemps que ça dure. »

Josep Maria Bartomeu (président du Barça à Movistar+) : « C'est une nuit très dure, la défaite est très dure. Cela fait mal aux socios, aux joueurs, à nous tous. Nous n'avons pas été l'équipe que nous sommes, ni le club que nous représentons. Nous en sommes très désolés. Aujourd'hui a été une catastrophe et à partir de maintenant, nous devons prendre des décisions. Certains que nous avions déjà pensé prendre, et d'autres auxquelles nous réfléchirons dans les prochains jours. Aujourd'hui n'est pas un jour pour en parler, nous affrontons aujourd'hui une défaite si douloureuse (…) Setién ? Aujourd'hui, je préfère ne pas en parler (…) Les élections ? Comme je l'ai déjà dit, nous avions pris de nombreuses décisions avant le retour de la C1 et nous les annoncerons dans les prochains jours. Aujourd'hui n'est pas le jour pour prendre des décisions à chaud. »