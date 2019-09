Piqué : "Messi a gagné le droit de partir du FC Barcelone"

Le défenseur espagnol n'est pas choqué par la clause de l'international argentin et considère qu'il faut "tourner la page" Neymar.

Ce jeudi, El Pais a lâché une bombe en et en Catalogne. Le journal espagnol a annoncé, alors que Goal est en mesure de confirmer l'information, que le numéro 10 du dispose d'une clause de départ dans son contrat actuel. Âgé de 32 ans, l'international argentin, cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, a la possibilité de quitter son club de toujours à la fin de chaque saison, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2021.

Bien évidemment, si cette nouvelle peut-être préoccupante d'autant plus que Lionel Messi n'a pas encore prolongé son bail, l'attachement de l'Argentin au FC Barcelone n'est plus à prouver. Les joueurs et les dirigeants du club catalan sont confiants quant à la volonté de l'attaquant argentin de poursuivre sa route en Catalogne et de rester, comme Xavi, Andres Iniesta, ou Carles Puyol, presque toute sa carrière au Barça.

"Neymar, il faut tourner la page"

De son côté, Gerard Piqué s'est aussi montré confiant à la suite de cette révélation. Dans l’émission "El Larguero" sur la Cadena SER, Gerard Piqué a avoué connaître la clause du contrat de Lionel Messi mais n'est pas choqué par l'existence de cette dernière : "Je savais déjà que Messi pouvait partir gratuitement à la fin de chaque saison. Nous connaissons l’engagement de Leo au Barça et je ne suis pas du tout inquiet. Il a gagné le droit de pouvoir choisir ce qu'il fait de son avenir après tout ce qu'il a donné au club".

Outre le contrat de Lionel Messi, l'autre actualité toujours brûlante au FC Barcelone est la non venue de Neymar lors du mercato estival. Maintenant que le marché des transferts est fermé, les langues se délient et les joueurs du FC Barcelone donnent leur avis sur les rumeurs autour de l'international brésilien. Toujours lors de son interview sur la Cadena Ser, Gerard Pique, proche de Neymar, considère qu'il faut passer à autre chose.

"Il y a eu beaucoup de feuilletons, et c’est normal pour ce que c’est et ce que cela représente, mais il faut tourner la page. Je lui souhaite le meilleur, je lui ai parlé, je lui ai dit de faire une bonne saison et qu’on ne sait jamais, que chaque année il y a une opportunité et nous verrons", a commenté le défenseur du FC Barcelone. Le club catalan doit désormais se concentrer sur le sportif et peut compter sur le renfort d'Antoine Griezmann pour tenter de renouer avec la victoire en .