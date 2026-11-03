Gérard Piqué, président du club de FC Andorra, a tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, après son décès à l'âge de 30 ans, des suites de la grave blessure qu'il a subie lors de la confrontation entre les deux équipes en deuxième division espagnole.

L'ancien joueur du Barça a publié un message sur son compte des réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition de l'attaquant espagnol, déclarant : « Je suis vraiment désolé. Que Jesús repose en paix. »

De Miguel avait été victime d'une violente collision avec le gardien de but d'Andorra, Jesús Owono, lors du match qui s'est tenu au stade « Heliodoro Rodríguez López », avant d'être transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Son état de santé s'est toutefois dégradé, amenant le club de Tenerife à annoncer son décès dans la matinée de mardi.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que Piqué avait rapidement quitté le stade du match après l'incident, afin de s'enquérir de l'état de santé du joueur, avant que le milieu sportif ne reçoive la nouvelle de son décès, qui a suscité une large vague de tristesse et de compassion dans le football espagnol.