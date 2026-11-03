Piqué brise le silence après la mort de Jesús : un message émouvant du propriétaire d'Andorre : « Je suis profondément désolé »

Gerard Piqué, président du club FC Andorra, a tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, après son décès à l'âge de 30 ans, des suites de la grave blessure dont il a été victime lors de la rencontre entre les deux équipes en deuxième division espagnole.

L'ancien joueur du Barça a publié un message sur son compte sur les réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse après la disparition de l'attaquant espagnol, en déclarant : « Je suis vraiment désolé. Que Jesús repose en paix. »

De Miguel avait été victime d'une violente collision avec le gardien de but d'Andorra, Jesús Owono, lors du match disputé au stade « Heliodoro Rodríguez López », avant d'être transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Son état de santé s'est toutefois dégradé, et le club de Tenerife a annoncé son décès mardi matin.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que Piqué avait rapidement quitté le stade du match après l'incident, dans une tentative de s'enquérir de l'état de santé du joueur, avant que le monde du sport ne reçoive la nouvelle de son décès, qui a suscité une vaste vague de tristesse et de compassion dans le football espagnol.