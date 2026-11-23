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L’attaquant de l’Inter Pio Esposito a eu du mal à cacher sa déception malgré son entrée dans l’histoire du club lors d’un dimanche soir mouvementé à Bergame. Le jeune joueur est devenu le premier Italien à inscrire un triplé pour l’Inter depuis le légendaire Christian Vieri, mais sa performance a été éclipsée par l’effondrement défensif de son équipe.

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L’Inter s’effondre dans un match spectaculaire à Bergame

Le déplacement de l’Inter à la New Balance Arena, lundi soir, a tourné à l’épreuve de force et mis en lumière la fragilité de son dispositif défensif actuel. Bien qu’elle ait mené au score à plusieurs reprises, l’équipe de Cristian Chivu a laissé les locaux revenir dans le match et a finalement dû se contenter d’un point au terme d’un spectaculaire match nul à huit buts . Ce résultat laisse un goût amer aux visiteurs, qui avaient semblé maîtriser la rencontre pendant de longues périodes.

« Il est difficile d’expliquer un résultat comme celui-ci, a confié un Esposito abattu à Sky Sport Italia. Nous n’avons jamais réussi à tuer définitivement le match, donc quelque chose n’a pas fonctionné. Au bout du compte, nous avons encaissé quatre buts. Il ne s’agit pas seulement de la défense ; nous devons peaufiner tous les détails ensemble et nous nous réunirons pour analyser les problèmes que nous avons rencontrés. »

Esposito égale une performance de Vieri

Si le résultat collectif est décevant, la performance individuelle d’Esposito lui a permis d’entrer dans l’histoire de l’Inter. Avec ses trois buts, il est devenu le premier joueur italien à inscrire un triplé pour le club depuis Bobo Vieri. Son efficacité devant le but a montré pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de la sélection nationale. Son sens du but a rarement laissé un instant de répit à la défense de l’Atalanta.

Interrogé sur cette performance marquante, l’attaquant a gardé les pieds sur terre : « C’est une belle chose, mais aujourd’hui, j’ai du mal à en profiter parce que nous avons laissé filer deux points. Ma première pensée, c’est que nous n’avons pas réussi à ramener les trois points. J’espère que le meilleur Pio n’est pas celui d’aujourd’hui, mais qu’il progressera jour après jour et, surtout, j’espère que mes buts permettront de remporter des victoires. »

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L’attaquant veut gagner en régularité

La progression d’Esposito reste l’un des rares motifs de satisfaction du club dans cette période d’irrégularité. Son total de buts cette saison continue de grimper et le place parmi les meilleurs buteurs italiens du championnat, aux côtés notamment d’Alphadjo Cisse et d’Antonio Raimondo. Le joueur insiste toutefois sur le fait que les distinctions personnelles comptent peu si l’équipe ne parvient pas à stabiliser ses performances défensives dans les moments de forte pression.

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« À chaud, j’ai vraiment du mal à donner une explication, a ajouté Esposito. Nous parvenons à créer beaucoup d’occasions et à bien accompagner les actions, mais nous devons ensuite être capables de préserver le résultat et de ne pas laisser ces matches être relancés. J’espère montrer la meilleure version de moi-même jour après jour et que mes buts aideront l’équipe à gagner. »

Cap sur le choc crucial contre Stuttgart

Après ce match nul âprement disputé, qui l’a finalement empêchée de réduire l’écart décisif avec la Lazio, actuelle première du championnat, l’Inter reste troisième du classement avec 29 points. Elle ne compte que deux points de retard sur la tête, tandis que son récent adversaire, l’Atalanta, demeure douzième avec un modeste total de 15 points.

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Cette occasion manquée en championnat désormais derrière elle, l’Inter tourne rapidement toute son attention vers la scène européenne. L’équipe se prépare à recevoir la redoutable formation allemande du VfB Stuttgart ce mercredi, pour un rendez-vous crucial en milieu de semaine.