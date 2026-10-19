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FRANCE-JUSTICE-CRIME-TRIALAFP
Traduit par

Pillage et dégradation de la boutique de Marseille : un communiqué furieux confirme le drame

Marseille
France

Il n'a pas échappé au chaos en France

Le football n'a pas échappé à la vague de chaos qui frappe la France, après que l'Olympique de Marseille a annoncé que sa boutique officielle, située sur la célèbre rue de la Canebière, avait été entièrement pillée et saccagée lors des troubles survenus en fin de semaine.

Dans un communiqué officiel aux termes virulents publié par l'Olympique de Marseille, ce lundi, le club a condamné avec la plus grande fermeté les actes de violence et de vandalisme qui ont visé sa boutique principale, implantée dans la rue historique la plus célèbre de la ville et gérée par l'équipementier sportif Puma, exprimant sa pleine solidarité avec son partenaire commercial.

Le club français a souligné, dans son communiqué, que ces événements avaient causé d'importants dégâts matériels, le contraignant à fermer temporairement la boutique au public. Il a précisé que ses supporters pouvaient se rendre dans les autres boutiques officielles de la ville, et qu'ils seraient informés dès l'autorisation de la réouverture de la boutique pillée.

Cet incident survient dans le contexte de l'une des pires vagues de troubles que connaît la France depuis des années : les manifestations du week-end contre la hausse des prix et la dégradation des services publics se sont muées en violences et en pillages à grande échelle, qui ont entraîné l'arrestation de milliers de personnes et le saccage de dizaines de magasins.

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22 oct. 2026

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Face à l'escalade de la violence, les autorités de Marseille ont imposé une interdiction totale des rassemblements et des manifestations dans l'ensemble de la ville lundi, entrée en vigueur de midi à 20 heures GMT, dans une tentative de contenir le chaos.



Sur le plan sportif, Marseille traverse également une période difficile : le club occupe la neuvième place en Ligue 1 après seulement sept journées et s'apprête à retrouver la scène européenne jeudi, à l'occasion de son déplacement chez le club autrichien du Sturm Graz en Ligue Europa, tandis que sa boutique la plus célèbre reste fermée et que sa ville s'embrase.


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