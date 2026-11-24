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Piers Morgan s’en est violemment pris à Cole Palmer après que l’attaquant de Chelsea a refusé de saluer les supporters à domicile à l’issue de la défaite 4-1 contre Leeds United, samedi. Aux côtés de Nicky Butt, légende de Manchester United, Morgan a averti le joueur de 24 ans que sa mentalité déplorable risquait de ruiner sa carrière en club comme avec l’Angleterre.

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Morgan fustige Palmer pour avoir ignoré les supporters à Stamford Bridge

Morgan a accusé Palmer de gâcher son immense talent et d’afficher une mentalité déplorable après que l’attaquant de Chelsea a ignoré les supporters à l’issue de la piètre défaite 4-1 contre Leeds United , samedi. Le public de Stamford Bridge a assisté, incrédule, à la première victoire de l’équipe de Daniel Farke dans l’ouest de Londres depuis 1999.

Palmer a de nouveau livré une prestation effacée avant de refuser d’applaudir les supporters de Chelsea au coup de sifflet final. Pour ne rien arranger, l’ancien attaquant de Manchester City s’est accroché avec son coéquipier Joao Pedro avant de regagner les vestiaires. Son comportement a immédiatement suscité les critiques de Morgan, qui a averti que la carrière du joueur de 24 ans risquait sérieusement de s’essouffler s’il ne changeait pas d’attitude.

Morgan porte un jugement sévère sur le comportement de l’attaquant hors du terrain

S’exprimant dans Football Uncensored, Morgan n’a pas mâché ses mots en mettant en cause le professionnalisme de Palmer, sur le terrain comme en dehors du football. Il a présenté l’absence persistante du milieu de terrain dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel comme la preuve de problèmes de comportement plus profonds.

« Désolé, mais c’est un énorme connard. Ce type, sur le terrain comme en dehors, est un connard, a déclaré Morgan. La façon dont il a refusé d’aller vers les supporters. La façon dont il traite les supporters dans la rue. »

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« Tout ce qui concerne Palmer, les histoires qu’on entend dans les restaurants, la façon dont il s’est comporté lors des rassemblements de l’Angleterre et les raisons pour lesquelles Tuchel ne le sélectionne pas. C’est un type au talent exceptionnel qui est en train de tout gâcher. »

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Butt rappelle que les joueurs ont un devoir envers les supporters

La prestation terne de Palmer face à Leeds a prolongé sa baisse de forme inquiétante. Il n’a été impliqué que sur un seul but lors de ses cinq dernières apparitions, en transformant un penalty lors d’une victoire 2-0 contre Manchester United plus tôt ce mois-ci. L’ancien joueur de Manchester United Nicky Butt, présent aux côtés de Morgan dans l’émission, a partagé son exaspération face au refus de Palmer d’aller saluer le public.

« Je dois reconnaître que certains comportements envers les supporters et le public... Nous faisons tous des erreurs, j’en ai fait beaucoup quand j’étais plus jeune, a déclaré Butt. Mais ne pas aller applaudir les supporters, alors qu’on a le devoir de le faire... Ils dépensent l’argent qu’ils ont durement gagné pour aller voir une équipe de football qui joue comme de la merde. »

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Palmer doit reconquérir les supporters et Tuchel

Alors que Tuchel persiste à ne pas lui faire de place en sélection, Palmer fait désormais l’objet d’une attention croissante concernant son tempérament et ses performances. Il doit vite retrouver son meilleur niveau et renouer avec les supporters de Stamford Bridge pour éviter que sa carrière prometteuse ne s’enlise.