La sélection argentine a été vivement critiquée après la finale de la Coupe du monde perdue en prolongation contre l’Espagne, en raison du comportement violent de certains de ses joueurs. des images jugées « honteuses » et contraires à l’esprit du football. Le milieu de terrain Leandro Paredes s’est notamment illustré de manière négative en étant impliqué dans une altercation violente qui lui a valu un carton rouge direct, alors que la rencontre était déjà terminée.

Le journaliste britannique Piers Morgan, supporter d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, a mené une campagne de critiques cinglantes sur la plateforme « X », qualifiant les Argentins de « bande de voyous violents », et de « honte pour le football », affirmant n’avoir jamais éprouvé une telle joie à la défaite d’une équipe, dans un commentaire où il a qualifié ce comportement de « répugnant ».

Dès le coup de sifflet final, le chaos s’est installé : Paredes, totalement à bout de nerfs, a plaqué au sol le défenseur espagnol Éric García, alors que les deux camps tentaient de séparer les protagonistes, le milieu de terrain argentin s’en est pris à la jeune pépite du FC Barcelone, Gavi : il l’a tiré à terre avant de le rouer de coups alors qu’il gisait au sol. Une scène choquante qui a poussé l’arbitre Slavo Vincic à brandir un carton rouge direct à l’encontre de Paredes, bien que le match fût officiellement terminé.

Cet incident intervient après une série de célébrations provocatrices des Argentins, déjà pointés du doigt par les fans anglais après leur victoire en demi-finale mercredi. La popularité de l’Albiceleste auprès du public britannique a ainsi chuté, notamment après les gestes de Valentin Barco et et Christian Romero, qui ont célébré leurs deux buts de manière provocante devant les joueurs anglais. L’équipe argentine a également brandi une banderole faisant référence aux îles Malouines pour célébrer sa victoire, un geste politique qui a suscité la colère du public britannique.

De nombreux supporters se sont donc joints à la vague de condamnation sur les réseaux sociaux après la victoire de l’Espagne. L’un d’eux a écrit : « On ne devrait plus jamais les autoriser à participer à ces tournois », tandis qu’un autre a ajouté : « Quelle équipe répugnante ! La victoire de l’Espagne est le résultat que mérite le football », et un troisième a commenté : «Un tel comportement n’a pas sa place dans le football», exprimant ainsi un consensus clair sur la condamnation des actes violents et antisportifs commis par les joueurs argentins.