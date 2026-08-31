Piers Morgan : la retraite de Messi tranche le débat du meilleur joueur en faveur de Ronaldo

Le célèbre présentateur Piers Morgan a réagi à la décision de Lionel Messi, la légende du football argentin, de prendre sa retraite internationale, ce lundi.

Morgan a écrit sur son compte du réseau « X » : « Urgent : Lionel Messi prend sa retraite internationale, après avoir inscrit 125 buts avec la sélection argentine, se plaçant ainsi à la deuxième place au classement des meilleurs buteurs en sélection nationale. »

Il a ajouté : « Cristiano Ronaldo a inscrit 146 buts avec la sélection portugaise, soit le total le plus élevé de l'histoire du football au niveau international. Cela tranche le débat sur l'identité du meilleur joueur de l'histoire. »

Il convient de rappeler que Piers Morgan entretient une solide amitié avec Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr et de la sélection portugaise.





Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte du réseau « Instagram » : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse et qui me fait encore mal au plus profond de moi, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement au cours des dernières années durant lesquelles nous avons tout gagné, mais aussi avant cela, et j'ai toujours combattu et donné tout ce que je possède pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être Argentins à travers le football. »



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