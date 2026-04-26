Pierre van Hooijdonk surprend en lançant un remplaçant inattendu pour remplacer Ayase Ueda

Invité sur le plateau de « NOS Studio Voetbal », l’analyste Pierre van Hooijdonk a créé la surprise en proposant un remplaçant inattendu pour l’attaquant du Feyenoord, Ayase Ueda.

L’attaquant japonais a inscrit un doublé face au FC Groningen (3-1) et porte déjà son total à 25 buts dans l’Eredivisie VriendenLoterij cette saison. Ricky van Wolfswinkel salue la qualité de sa seconde réalisation : « Ce deuxième but est d’une pure classe. La manière dont il l’a marqué, peu de joueurs en sont capables, bien sûr. »

Estimant que le meilleur buteur du championnat pourrait quitter Rotterdam, l’ancien international néerlandais rappelle qu’« un club comme Feyenoord doit vendre ses joueurs au bon moment ». Interrogé sur le profil idéal pour le remplacer, il répond sans hésiter :

« Kasper Dolberg », répond le Steenberger. Le présentateur Sjoerd van Ramshorst répète la proposition avec étonnement : « Hé, celui de l’Ajax ? » L’assistance éclate de rire.

« Oui, je considère Dolberg comme un excellent attaquant. » Peu utilisé à Amsterdam, le Danois possède pourtant, selon l’analyste, des qualités parfaitement adaptées aux besoins de Feyenoord. Van Hooijdonk sait aussi que Jordi Cruyff a donné son feu vert au départ du joueur.

« Dolberg a évolué aux côtés d’un excellent Dusan Tadic, Hakim Ziyech et Donny van de Beek. À l’époque, c’était un joueur remarquable. Je ne pense pas qu’il ait perdu ses qualités. C’est un avant-centre qui correspond parfaitement aux principes de l’Ajax en matière de jeu. Il est très habile techniquement et très ingénieux dans la finition », analyse Van Hooijdonk.

Van Wolfswinkel partage l'avis de Van Hooijdonk : il estime que Dolberg s'intégrerait parfaitement dans un Feyenoord en pleine forme. Ron Jans se montre plus réservé ; il loue certes les qualités du Danois, mais il considère qu'il serait plus utile à l'Ajax, sous les ordres d'un nouvel entraîneur et en cas de départ de Wout Weghorst.