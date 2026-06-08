Pierre van Hooijdonk pointe du doigt le maillon faible de la rencontre Pays-Bas - Ouzbékistan : « Il n'a absolument rien réussi ! »

Pierre van Hooijdonk n’a pas caché son étonnement face à la prestation des Néerlandais contre l’Ouzbékistan. Une victoire 2-1 arrachée in extremis sur penalty, mais qui laisse le sélectionneur Ronald Koeman perplexe.

« Je ne sais pas vraiment quoi dire », soupire Van Hooijdonk dans le studio de la NOS après le coup de sifflet final à New York. « J’ai trouvé la prestation de l’équipe nationale néerlandaise tellement décevante. »

« Quand on joue deux fois (contre l’Algérie et l’Ouzbékistan, ndlr) avec le onze de départ prévu pour la Coupe du monde et qu’on ne parvient pas à marquer le moindre but sur action… Certes, on se crée beaucoup d’occasions, mais offrir un tel spectacle face à un adversaire de ce niveau… », poursuit-il, visiblement énervé.

« C’est pareil au niveau du jeu. On a tous des matchs où on rate des occasions, mais là, on est vif sur tout, on reste compact, on gagne les duels. Aujourd’hui, c’était tout le contraire. Je n’ai pu montrer que quelques images, sinon on serait encore là cette nuit. Ce n’est pas le but. »

Une série d’images est ensuite diffusée, montrant les Oranje sous leur pire jour. « Ces séquences prouvent que c’était vraiment très mauvais. Pourtant, même ainsi, la sélection néerlandaise n’était pas la pire sur la pelouse : c’était Alyssa Pennington, l’arbitre. »

L’arbitre féminine s’est fait remarquer à plusieurs reprises. Le carton rouge infligé à Guus Til, notamment, est apparu pour le moins surprenant. « Elle n’a vraiment rien compris », tranche Van Hooijdonk au sujet de la prestation de Pennington.