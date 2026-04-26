Pierre van Hooijdonk identifie un nouveau pilier en devenir chez Feyenoord

Sur le plateau de « NOS Studio Voetbal », Pierre van Hooijdonk pointe l’un des piliers du Feyenoord. Les analystes saluent une équipe presque renaissante face au FC Groningen (victoire 3-1) et décortiquent les ajustements opérés au sein du club rotterdamois.

« Tout roule soudainement chez Feyenoord », conclut le présentateur Sjoerd van Ramshorst, même si Pierre van Hooijdonk nuance : « Ça avait juste l’air un peu plus frais. C’était peut-être lié aux conditions », explique l’analyste, en référence à la météo et à l’horaire du match.

L’ancien attaquant y voit la marque de fabrique de Dick Advocaat : « Face au NEC (1-1), le côté gauche, avec Jordan Bos et Tobias van den Elshout, fonctionnait déjà bien. »

« L’ajout d’un milieu de terrain, inexistant sous l’ère Van Persie qui privilégiait des ailiers purs, profite aujourd’hui pleinement à Bos », analyse Van Hooijdonk.

L’Australien a d’ailleurs marqué contre Groningen et obtenu un penalty. Selon l’analyste, Van den Elshout, en rentrant davantage vers l’intérieur, libère de l’espace sur le flanc gauche pour Bos.

« Ces dernières semaines, Bos est devenu l’un des piliers de ce Feyenoord légèrement différent », assure Van Hooijdonk, qui salue également le travail de Van den Elshout et de Thijs Kraaijeveld. Ron Jans observe par ailleurs des ajustements défensifs notables, introduits par Advocaat.

« Ils ne pressent plus aussi intensément ; ils patientent dans un bloc compact, à l'affût du moindre ballon perdu par l'adversaire. » L'entraîneur du FC Utrecht observe que les Rotterdamois appliquent un marquage individuel et y décèle la griffe d'Advocaat. « Mais le chef d'orchestre, c'est Van Persie, donc les félicitations lui reviennent pleinement, à Robin », conclut Jans.