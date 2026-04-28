Pierre van Hooijdonk, furieux, a rendu publique une conversation WhatsApp avec un journaliste de VI

Pierre van Hooijdonk est en colère contre Joost Blaauwhof. L’ancien joueur du NAC et de Feyenoord, entre autres, a rendu publique une capture d’écran de sa conversation WhatsApp avec le journaliste de Voetbal International.

Lundi, le média a révélé que le club allait ouvrir une enquête sur l’ancien international, suite au transfert de son fils Sydney.

Selon VI, l’attaquant a rejoint l’Estrela Amadora sans indemnité de transfert, alors que le club comptait initialement percevoir des frais.









Le rôle du directeur technique a été passé au crible : il se serait activement immiscé dans les négociations, provoquant des tensions au sein de l’organisation.

Selon le magazine, le club aurait finalement accepté un départ sans indemnité, malgré des démarches initiales pour en percevoir une, ce qui aurait suscité de la frustration en interne.

Van Hooijdonk a rendu public un message que Blaauwhof lui avait adressé : « Pierre, j’ai tenté à plusieurs reprises, par la voie officielle via le NAC, d’obtenir ta version des faits, car je ne pouvais pas t’appeler. Mais je n’ai rien entendu. Serais-tu d’accord pour me répondre rapidement, s’il te plaît ? » a demandé Blaauwhof à Van Hooijdonk dimanche.

Quelques heures plus tard, Van Hooijdonk a répliqué avec véhémence : « Après avoir colporté des calomnies pendant quatre mois sans me poser la moindre question par téléphone, e-mail ou SMS, même après notre échange lors de la soirée du forum, c’est que tu n’as jamais voulu connaître la vérité. Tu ne pouvais pas m’appeler ?! Ton abonnement est-il résilié ou quoi ?! »