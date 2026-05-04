Pierre van Hooijdonk fait face à une vive polémique. Le conseiller technique du NAC Breda est accusé d’avoir facilité le transfert gratuit de son fils Sydney vers le club portugais CF Estrela Amadora, sans que soit négociée la moindre clause de revente. Le dirigeant dément formellement ces allégations, mais reconnaît qu’il aurait peut-être dû se récuser de ses fonctions de conseiller lors de l’arrivée de son fils, tout en affirmant que sa crédibilité n’est pas entachée.

Cet hiver, Sydney van Hooijdonk a rejoint le club portugais CF Estrela Amadora en tant que joueur libre, sans que NAC Breda n’insère de clause de réexploitation financière. Selon Voetbal International, cette opération aurait pu être finalisée grâce à l’implication de son père, ce qui est perçu comme un conflit d’intérêts avec son rôle de conseiller technique au sein du conseil de surveillance.

Cette situation irrite également une grande partie des supporters du NAC, qui évoquent son départ et l’ont fait savoir par plusieurs banderoles dans le stade. Karel Vrolijk, actionnaire majoritaire, réclame même une enquête indépendante. Interrogé par NOS Studio Voetbal au sujet de cette polémique, Van Hooijdonk assume.

Interrogé au sujet de la polémique, Van Hooijdonk a reconnu que ces critiques vives l’atteignaient, d’autant plus, a-t-il insisté, que l’image renvoyée ne correspondait pas à la réalité. « Bien sûr. Surtout quand on sait quel a été son rôle dans tout cela. En fait, c’est encore plus douloureux, car ce sont des mensonges », a-t-il déclaré, avant de tenter de réfuter les accusations.

« Sur le plan professionnel, je n’ai rien eu à voir avec ça », poursuit-il. « Je n’ai pas reçu d’appel du club où il joue actuellement, contrairement à ce qui a été suggéré ; je n’ai parlé à personne. J’ai tout montré, l’intégralité des échanges. Pour moi, c’est donc tout à fait clair. Mais on peut bien sûr toujours établir un lien, puisque j’occupe un rôle de conseiller », affirme-t-il.

Arno Vermeulen lui demande alors s’il a envisagé de démissionner au moment où son fils a signé au NAC. « Personne ne m’a posé la question, et le sujet n’a jamais été abordé. Avec le recul, peut-être aurions-nous dû le faire, pour que tout soit clair pour tout le monde. Cela aurait évité les spéculations. Je ne sais pas si le NAC a subi un préjudice financier à cause de cela », poursuit-il.

Van Hooijdonk indique vouloir poursuivre son rôle actuel, tout en reconnaissant qu’il doit encore y réfléchir. Il affirme par ailleurs que sa crédibilité n’a pas été entamée. « Non, car je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Quand on vous accuse d’avoir détourné de l’argent, d’avoir causé un préjudice financier au club, je trouve que c’est grave. Je passe désormais mon temps à me défendre. C’est extrêmement difficile.

« Mais si la défiance s’installait au sein du NAC, du STAK, de la direction ou du conseil de surveillance, la décision serait évidente : il faudrait savoir partir la tête haute. Or ce n’est absolument pas le cas », conclut Van Hooijdonk, répondant ainsi aux rumeurs qu’il estime infondées.