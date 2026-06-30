Pierre van Hooijdonk est furieux contre trois Néerlandais : « Ça me donne envie de vomir. »

Pierre van Hooijdonk, analyste à la NOS, a assisté avec consternation à l’élimination des Pays-Bas aux tirs au but face au Maroc. Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont manqué leur tentative depuis le point de penalty, provoquant l’élimination des Oranje de la Coupe du monde.

Une nouvelle fois, les Pays-Bas échouent aux tirs au but en phase finale. Van Hooijdonk et Ibrahim Afellay se montrent très critiques envers les tireurs.

Le tir de Kluivert a frappé le poteau, tandis que Timber a complètement manqué sa tentative. Le penalty de Summerville a été repoussé par Yassine Bounou.

Pour Afellay, ces internationaux néerlandais craquent sous la pression au moment d’exécuter leur penalty. Van Hooijdonk n’est pas de cet avis : « On ne peut pas s’entraîner à gérer la pression, mais nous avons un sélectionneur qui, au cours de sa carrière de joueur, a tiré 1 423 penalties. Il les a tous réussis, sans faire de folies. »

« On place le ballon, on prend son élan, on tire. Je m’attendrais à ce que ce sélectionneur dise : “Les gars, celui qui tire un penalty a le droit de le rater. Mais d’une seule manière : avec un élan normal et un tir propre.” Toutes ces bêtises, ça me donne vraiment la nausée… »

Pour Afellay, le Maroc est le vainqueur légitime : « Soyons réalistes : c’est déjà un miracle que les Pays-Bas aient atteint les tirs au but. »

Van Hooijdonk acquiesce : « Le Maroc était bien supérieur. Au départ, on pensait que c’était de bonnes idées, mais quand on voit que ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. »

« Le Maroc possède une bonne équipe, mais ce n’est pas la France. Ils ont abordé le match comme s’ils devaient affronter les Bleus », regrette l’ancien spécialiste des penalties.