Dimanche soir, les Pays-Bas ont laissé filer la victoire face au Japon lors de leur entrée en lice dans cette Coupe du monde. Juste avant le coup de sifflet final, Daichi Kamada a égalisé, contraignant les Oranje à partager les points (2-2). Pour l’analyste de la NOS Pierre van Hooijdonk, Micky van de Ven est directement impliqué dans ce but encaissé tardivement.

Virgil van Dijk et Crysencio Summerville pensaient avoir offert la victoire aux Oranje, mais le Japon a obtenu un corner à la 88^e minute. Sur un centre de l’attaquant du NEC Koki Ogawa, Kamada a alors inscrit l’égalisation dans les arrêts de jeu.

« Van de Ven a complètement perdu Ogawa de vue ! », assène Van Hooijdonk d’emblée. « On voit Ogawa contourner la défense, et au final, c’est toi qui es en marquage individuel. »

« Certes, il y a aussi une défense de zone, mais en marquage individuel, tu es responsable de ton homme. Tu ne peux pas le céder à un coéquipier. »

« Ogawa est totalement libre, Van de Ven a disparu », assène l’ancien international à propos du défenseur des Spurs.

Ce partage oblige les Néerlandais à rester sous pression dans le groupe F, où la Suède et la Tunisie s’affronteront dans la nuit de dimanche à lundi.



